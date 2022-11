﻿Die richtige Mülltrennung sorgt in Leipzig immer wieder für Ärger

Leipzig. Sonja Riemann ist sauer. An ihrer Wohnanlage in der Platanenstraße 51 wurde die gelbe Tonne entfernt – „wegen vermehrter Fehlbefüllungen“, wie ihr der Vermieter, die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) in einem Schreiben mitgeteilt hat. Stattdessen sei ein zusätzlicher Restmüllcontainer aufgebaut worden. „Als LWB-Mieter hat man in Paunsdorf keine Möglichkeit mehr, den Plastikmüll ordnungsgemäß in einer gelben Tonne zu entsorgen“, ärgert sich Sonja Riemann. Dadurch entstünden Mehrkosten, die sie nicht zu tragen bereit sei. Riemann fordert Nachbesserungen. Alternativ solle die LWB gelbe Säcke verteilen.

Das Problem, das Sonja Riemann beschreibt, ist ein generelles, wenngleich kein gewaltiges Problem in Leipzig. Auf jeden Fall ist es ein Problem, das die Stadtreinigung ständig beschäftigt, wie Sven Röder mitteilt, Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit in dem städtischen Eigenbetrieb. Im Schnitt sind rund 50 Tonnen quasi permanent eingezogen, weil sie falsch befüllt wurden. Besonders groß sei das Problem beim Bioabfall. "Hier mussten wir nach einer Analyse feststellen, dass viele anorganische Fremdstoffe im Bioabfall landen", erklärt Röder. Deshalb habe man gemeinsam mit anderen kommunalen Abfallbetrieben aus Sachsen die Informationskampagne "Bio ohne Plaste" gestartet. Daraufhin habe sich die Situation etwas verbessert.

Mehrere Warnhinweise vor dem Abbau

Bevor die Stadtreinigung einen Behälter einkassiert, gibt es mehrere Warnhinweise. Dem drastischen Schritt müssen mehrfache Probleme vorausgegangen sein, erläutert Röder. In der Platanenstraße 51 hätten zwischen erster Fehlbefüllung und Entfernung des Abfallbehälters zwei Jahre gelegen. Ein halbes Jahr nach dem Abbau könne die Hausverwaltung beantragen, den Behälter wieder bereitzustellen. Bis dahin werde ein Restabfallcontainer verwendet. Grundsätzlich seien Eigentümer und Hausverwaltung dafür verantwortlich, die Mülltrennung zu ermöglichen und die Mieter darüber zu informieren, wie man Abfälle richtig sortiert.

Schlechte Mülltrennung ist ein Dauerthema – nicht nur in der Platanenstraße und nicht nur bei der LWB, sagt Samira Sachse. „Das ist ein echtes Ärgernis für viele Mieter und für uns“, erklärt die LWB-Unternehmenssprecherin. „Wenn ein Teil der Nachbarn nicht willens ist, den Müll getrennt zu entsorgen, führt das zu Mehrkosten für alle.“ Die Ausgabe von gelben Säcken sei nicht vorgesehen, so die LWB-Sprecherin. „Die Abfall-Logistik Leipzig GmbH teilt nach unseren Informationen generell keine gelben Säcke aus.“ Ein Grund sei, dass bei starkem Wind oder unsachgemäßer Handhabung die Säcke oder der Plastikmüll in der ganzen Siedlung verteilt würden.

Bei Genossenschaften helfen Vertreter in den Wohnanlagen

Auch die Wohnungsgenossenschaft Unitas muss sich immer wieder damit befassen, dass Mülltonnen falsch befüllt werden, sagt Sarah Beyer, Assistentin des Vorstandes. Allerdings würden die Genossenschaftsvertreter in den Wohnanlagen vor Ort helfen, wenn es zu vermehrten Schwierigkeiten kommt. Vielleicht sind es solche Besonderheiten, die das Problem bei den Genossenschaften nicht ganz so groß erscheinen lassen. Jörg Keim, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Kontakt, ist jedenfalls nicht zu Ohren gekommen, dass es in seinem Unternehmen größere Schwierigkeiten bei dem Thema geben würde.

In der Platanenstraße 51 ist inzwischen etwas Ruhe eingekehrt. Zumindest kann Sonja Riemann berichten, dass gerade wieder eine Gelbe Tonne bereitgestellt wurde. Die Mieterin würde sich nur wünschen, dass Hinweise zur richtigen Sortierung in mehreren Sprachen angebracht werden.

„Auf die Hausgemeinschaft zugehen“

Aber was sollen Mieter tun, die alles richtig machen – und dann unter höheren Kosten leiden, weil die anderen nicht mitmachen? Sven Röder von der Stadtreinigung empfiehlt, auf die Hausverwaltung und vor allem auf die Hausgemeinschaft zuzugehen, das Problem und die Folgen anzusprechen. „Eine Alternative, um auch weiterhin die Abfälle korrekt zu trennen, ist die kostenfreie Abgabe der Abfälle beim nächstgelegenen Wertstoffhof“, sagt Röder. Das allerdings ändert nichts daran, dass umweltbewusste Bürgerinnen und Bürger für die fehlende Disziplin der Müllsünder im Haus mit bezahlen ...