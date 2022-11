Die schwierigen Fragen der WM - der Samstag in Leipzig

Die Fußball-WM steht vor der Tür - und auch in Leipzig blicken viele Menschen mit Skepsis und Ratlosigkeit nach Katar. Was sagen Akteure der Stadt mit Blick auf das Sportereignis? Der Samstag in Leipzig.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine Sache steht fest: Morgen beginnt die Fußballweltmeisterschaft der Herren in Katar. Doch darüber hinaus sind viele Fragen offen - allen voran: Wie wird diese WM in Leipzig und Sachsen ankommen? Momentan, so scheint es, fährt sich die Stimmung irgendwo zwischen Gleichgültigkeit und Gegenwind fest.

Beliebte Kneipen haben sich dagegen entschieden, die Spiele wie sonst üblich zu zeigen - teilweise auf Wunsch der Stammgäste. „Ich kenne niemanden, der der WM entgegenfiebert“, sagt auch Jan Wieland, Sprecher des RB-Leipzig-Fanclubs Holy Bulls. Boykott findet er aber schwierig.

Dem stimmt Hermann Winkler, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes, zu: „Verlierer wären immer die Sportler“. Dennoch sagt der Leipziger, die Vergabe der WM an Katar sei ein Fehler gewesen. Und auch wirtschaftlich wird diese WM kein Feuerwerk entfachen, glaubt der Leipziger Wirtschaftswissenschaftler Henning Zülch. Wieso? Im Interview erklärt er es.

Die Dummen? Sind neben den Fans die Fußballer selbst. Antje Henselin-Rudolph LVZ-Sportchefin über die bevorstehende Fußball-WM

Was also wird diese WM bringen? Auf diese Frage folgt vor allem eins: Ratlosigkeit. Oder wie LVZ-Sportchefin Antje Henselin-Rudolph zusammenfasst: „Dass viele Millionen Fans nicht wissen, ob sie ihren Kickern mit gutem Gewissen die Daumen drücken dürfen. Dass viele Millionen sich entschieden haben, es zu lassen. Dass sie schlicht fehlt, die so wunderbare WM-Euphorie – all das beginnt und endet mit der Fifa, die das Turnier nie hätte nach Katar vergeben dürfen.“

Um das vielschichtige Thema und die schwierige Frage zur Art der Berichterstattung geht es auch in der neuen Podcast-Folge von „Unsere Story“.

Bild des Tages

Wie klein kann ein Wohnwagen sein? Sehr klein, wenn es nach Stefan Rumsch und Holger Schack geht. Sie stellen auf der Touristik & Caravaning in Leipzig ihren Kleinstwohnwagen KLEOX vor. Es ist einer von vielen Trends auf der diesjährigen Urlaubsmesse. © Quelle: Andre Kempner

Was es noch sonst auf der Touristik & Caravaning zu entdecken gibt, lesen Sie hier.

Zitat des Tages

Wir sind mit dem gemeinsamen Entschluss aus dem Treffen gegangen, nur noch nach vorne zu schauen. Ralf Rangnick, ehemaliger Sportdirektor und Trainer von RB Leipzig über die Aussprache mit Oliver Mintzlaff.

Das gesamte Interview mit Minztlaff und Rangnick lesen Sie hier.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Totensonntag : Auf den städtischen Friedhöfen in Sellerhausen, Kleinzschocher sowie auf dem Ost- und Südfriedhof sind die Trauerhallen anlässlich des Totensonntags von 10 bis 16 Uhr zur Stillen Andacht geöffnet.

Touristik & Caravaning : Die diesjährige Ausgabe der Reisemesse geht am Sonntag zu Ende. Vorher können sich Interessierte noch von 10 bis 18 Uhr über aktuelle Trends in der Branche informieren.

Trödeln: Ehe die Weihnachtsmärkte öffnen, kann am Sonntag ab 10 Uhr beim Kiezflohmarkt im Westwerk und ab 12 Uhr im Laden auf Zeit getrödelt werden.

Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Sonntag,

Ihre Josephine Heinze

Chefin vom Dienst

