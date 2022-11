Nach langer Zeit gab es in Leipzig mal wieder ein richtiges Event am roten Teppich – die Weltpremiere des Kinofilms „Die stillen Trabanten“ nach den Erzählungen des Leipzigers Clemens Meyer. Der blieb dem Kinostart allerdings fern.

Leipzig. Riesenandrang am Dienstagabend in den Leipziger Passage-Kinos: Nach langer Pandemie-Pause gab es mal wieder ein richtiges Event am roten Teppich – die Weltpremiere des Kinofilms „Die stillen Trabanten“ nach den Erzählungen des Leipzigers Clemens Meyer. Kameraleute und Fotografen warteten mit startklaren Kameras und Mikrofonen, zahlreiche Fans mit gezückten Handys. Um 19.45 Uhr kamen die prominenten Darstellerinnen und Darsteller Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Peter Kurth, Albrecht Schuch und Andreas Döhler.