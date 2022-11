Wie steht es um das Konzept Warenhaus an sich - und wie geht es für die Galeria-Filiale in der Leipziger Innenstadt weiter? Der Blick auf den Mittwoch in Leipzig.

Die unklare Zukunft von Galeria - der Mittwoch in Leipzig

wie oft waren Sie in den vergangenen Monaten in einem klassischen Kaufhaus? Die aktuellen Entwicklungen vom Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof lassen vermuten, dass die Nachfrage nach dieser Art des Einkaufens abnimmt. Auch in Leipzig müssen 160 Beschäftigte erneut um ihre Arbeitsplätze fürchten.

„Als sie am Feiertagswochenende das Schreiben vom Management über ein Schutzschirmverfahren bekamen, konnten es viele Kolleginnen und Kollegen kaum fassen“, berichtete Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Schneider gegenüber der LVZ. „Alle waren bestürzt und enttäuscht über die Situation.“

Wenn in einer 600.000-Einwohner-Metropole wie Leipzig das letzte große City-Warenhaus nicht mehr funktioniert, funktioniert es nirgendwo. Jens Rometsch LVZ-Redakteur zum Thema Galeria Karstadt Kaufhof

Deutschlandweit will der Konzern mehr als 40 Warenhäuser schließen - noch unklar ist allerdings, um welche es sich handelt. Dennoch stehen die Sterne für den Leipziger Standort nicht schlecht. Warum, weiß Jens Rometsch. Er hat auch eine klare Meinung zu den Plänen des Galeria-Eigentümers René Benko - und weiß außerdem, wie es um das andere ehemalige große Warenhaus in der Leipziger Innenstadt steht - das Karstadt-Gebäude in der Petersstraße.

Bild des Tages

Polen, Warschau: Fußball: Schachtjor Donezk Teambus mit den Schriftzügen "Stop War" und "#StandWithUkraine" sowie den Namen der von russischen Streitkräften besetzten Städte steht im Stadion. RB Leipzig spielt am Abend in der Champions League gegen Donezk. © Quelle: Jan Woitas/Deutsche Presse-Agent

Wie läuft es sportlich in der Partie Donezk gegen RB Leipzig? Alle Infos im Liveticker.

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

An unabhängigen Beratungsstellen für Geflüchtete herrscht in Sachsen ohnehin ein großer Mangel. Oliver Nathan zuständig für Asyl-, Perspektiv- und Anschlussberatung bei ACT in Leipzig, über die rechtliche Beratung für Geflüchtete im Freistaat.

Wie sich eine Gruppe von Studentinnen und Studenten in der Refugee Law Clinic ehrenamtlich engagiert, lesen Sie hier.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Leipzig bekommt eine Tanne : Am Morgen wird auf dem Markt die Tanne für den diesjährigen Weihnachtsmarkt aufgestellt. Die LVZ ist live dabei - zum Beispiel zu verfolgen auf unserer : Am Morgen wird auf dem Markt die Tanne für den diesjährigen Weihnachtsmarkt aufgestellt. Die LVZ ist live dabei - zum Beispiel zu verfolgen auf unserer Instagram-Seite

Bauprojekt : Der alte Bowlingtreff auf dem Leuschnerplatz soll wiederbelebt werden, das Naturkundemusem dort eine neue Heimat bekommen. Die Stadt will zum Baustart ihre Pläne vorstellen.

Cybersicherheit: Wie gut sind Firmen in Sachsen gegen Hackerangriffe gewappnet? Das beleuchtet eine aktuelle Studie, die am Donnerstag in Leipzig vorgestellt wird.

