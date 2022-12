﻿Die Verwaltung des Mangels

Leipzig. Das Bewohnerparken im Waldstraßenviertel ist prima – für alle, die einen Parkausweis haben. Denn ein massiver Parkraummangel ist augenfällig. Auch wenn einige Straßen zumindest tagsüber etwa 30 Prozent freie Stellflächen haben: In der Summe ist kaum eine Lücke zu finden. Erst recht nicht, wenn in der Arena fast täglich Großveranstaltungen steigen. Insofern kann man nachvollziehen, wenn das Gericht angesichts der Parkplatznot die Voraussetzungen für Bewohnerparkzonen als erfüllt ansieht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Strittiger ist schon der Umgang mit Ausnahmegenehmigungen. Inwiefern haben Steuerberater, Landschaftsarchitekten, Rechtsanwälte, Ärzte oder Ingenieure weniger Anspruch darauf als Gewerbetreibende? Die Richter meinen, der Kreis dieser Freiberufler sei, anders als bei registrierten Gewerbetreibenden, kaum abgrenzbar. Daher könnte nur in Härtefällen eine Ausnahme gemacht werden. Aber ist es schon ein Härtefall, wenn man einen Kilometer bis zu seinem Parkplatz gehen muss? Oder kann man Mitarbeitern in einem Büro auch die Anreise mit Bus und Bahn zumuten? Pauschal lässt sich darauf wohl keine Antwort geben, da jeder einzelne Fall zu prüfen ist. In der Praxis ist das unterschiedliche Procedere kaum nachzuvollziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gilt übrigens auch für verwehrte Parkausweise bei einem Nebenwohnsitz. Wer in Leipzig arbeitet und hier bleibt, weil er nicht täglich pendeln will, kann sehen, wo er im Waldstraßenviertel parken darf. Dass es in weniger belasteten Parkzonen wie der inneren Westvorstadt und dem Musikviertel kein Problem damit gibt, erhöht die Akzeptanz nicht unbedingt. Die Stadt muss hier dauerhaft einen Mangel verwalten, ungerechte Entscheidungen inklusive.