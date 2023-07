Diebe stehlen Schrott-Container von Leipziger Wertstoffhof

Leipzig. Große und unhandliche Beute haben sich Diebe von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Wertstoffhof in Leipzig geschnappt. Wie die Polizei auf LVZ-Anfrage bestätigte, brachen Unbekannte in das Gelände an der Dieskaustraße in Großzschocher ein. Dort öffneten sie mehrere Container und nahmen einen sogar komplett mit. Dieser beinhaltete Elektroschrott, hatte ein Fassungsvermögen von 1100 Kubikmetern, vergleichbar mit einem Altglascontainer, heißt es.

Außerdem machten sich die Einbrecher noch an den Umkleiden der Mitarbeiter zu schaffen. Laut Polizei entwendeten sie dort mindestens 95 Meter Starkstromkabel. Der Hof musste am Donnerstagvormittag dann für einige Stunden geschlossen bleiben, da die Müllpressen ohne die Starkstromkabel nicht funktionierten, erklärte Susanne Zohl, Sprecherin der Stadtreinigung, gegenüber der LVZ.

Der Einbruch in dieser Woche war auch nicht der erste. „In diesem Jahr hatten wir bereits 13 Einbrüche auf den Wertstoffhöfen mit Schäden zwischen 500 und 2.000 Euro“, so Zohl. Dabei seien immer verschiedene Höfe betroffen wie in der Dieskaustraße, der Gärtnerstraße, der Ludwig-Hupfeld-Straße und der Krakauer Straße.

