Diebstahl im Hauptbahnhof Leipzig mit Waffen in der Tasche

Leipzig. Ein 42-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag versucht, in einem Laden im Leipziger Hauptbahnhof zu stehlen – doch er scheiterte. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurde der Mann am Nachmittag auf frischer Tat ertappt. Den herbeigerufenen Beamten zufolge durchsuchten sie seine Tasche und fanden das Diebesgut sowie ein griffbereites Pfefferspray sowie eine abgebrochene Schere.

Die Polizei überprüfte den 42-jährigen Georgier und stellte dabei fest, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Zudem sei er den Behörden bereits wegen ähnlicher Straftaten aufgefallen.

Die Bundespolizei Leipzig ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen und unerlaubten Aufenthaltes. Das Amtsgericht ordnete am Montag eine Untersuchungshaft für den Mann an. Anschließend brachten Bundespolizisten den 42-Jährigen in die örtliche Justizvollzugsanstalt.

