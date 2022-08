﻿Diebstahl, Notdurft, Vandalismus: Was Geschäftsinhaber in der Leipziger „Karli“ fassungslos macht

Seit Jahren haben Geschäftsinhaber in der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße Ärger mit Diebstählen und Vandalismus. Was am vorigen Wochenende passierte, sorgte bei ihnen für einen Schock.

Leipzig. Sie sind schon auf Nummer sicher gegangen. Mit Ketten, Schrauben und Dübeln verankerten Dietmar und Antje Rauch ihren vor Jahren gepflanzten Weinstock im Mauerwerk vor dem Haushaltwaren- und Gartengeschäft in der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße. Doch es half nichts. In der Nacht zum Sonntag kappten Unbekannte den mittlerweile drei Meter hohen Weinstock. „Der Trog samt Verankerung wurde mit brachialer Gewalt entrissen und meterweit Richtung Innenstadt gezerrt“, schildert Geschäftsführerin Antje Rauch, deren Mann der Ladeninhaber ist, fassungslos. „Wer tut so etwas? Schade, dass es einige wenige gibt, die anderen Menschen das Schöne nehmen.“

„Es verschwindet immer mal was“

Der Schock sitzt tief, auch wenn die Rauchs aus den vergangenen Jahren bereits so einiges gewohnt sind. „Wir haben ja sehr viel in der Ladenauslage draußen vor dem Geschäft, da verschwindet immer mal was“, so Antje Rauch gegenüber der LVZ. Früher habe man etwa Pflanztröge draußen aufgestellt, die überhaupt nicht fixiert waren. Leute mit einer gewissen kriminellen Energie fassten dies offenbar als Einladung auf und ließen die Pflanzen mitgehen. Noch immer würden beispielsweise Frühblüher regelmäßig gestohlen.

Auch andere Geschäftsleute in der Gegend mussten dem Standort schon Tribut zollen. Erst im vergangenen Jahr gab es einen Graffiti-Anschlag auf ein Optikergeschäft. Auch in dem Fall ließ die Tat den betroffenen Inhaber ratlos zurück. Zumal das Schaufenster damals einem Opfer der Corona-Einschränkungen zur Verfügung gestellt worden war. Einer Frau, die sonst eigentlich auf verschiedenen Weihnachtsmärkten ihre Keramiksachen verkauft, dies aber aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht konnte.

„So schlimm wie dieses Mal war es noch nie“

Als sie vor einigen Jahren insgesamt zwei Weinstöcke vor ihrem Geschäft pflanzten, hatten die Rauchs ihre schlechten Erfahrungen mit zu Diebstahl und Vandalismus neigenden Passanten durchaus im Hinterkopf. „Die hohe Investition in schwere Pflanzenkübel hielten wir für eine sichere Lösung“, so Antje Rauch. Trotzdem wurde das Ganze zusätzlich massiv an der Fassade befestigt. Einige Zeit ging es auch ganz gut. Einmal abgesehen davon, dass Unbekannte die Pflanztröge wahlweise als Mülleimer, Sitzgelegenheit oder zur Notdurft zweckentfremdeten. „Gerade nachts und an den Wochenenden ist das ein Problem“, berichtet die Geschäftsführerin. „Aber so schlimm wie dieses Mal war es noch nie.“

Ein Kunde habe ihnen den gestohlenen Pflanztrog wieder gebracht – leider hätte die Pflanze gefehlt. Und was nun? Lassen die Rauchs ihre Bemühungen um eine ansprechende Außendekoration ihres Geschäfts wegen der Vandalismusfälle sein und geben auf? „Auf keinen Fall“, sagt Antje Rauch. „Wir geben nicht auf.“