﻿VW-Transporter in Lindenau gestohlen – Besitzerin ortet ihr Fahrzeug

Ein neuer Fall in der Diebstahlserie? Unbekannte haben am Freitag einen VW Multivan gestohlen. Die Besitzerin konnte ihn noch am gleichen Morgen orten.

Unbekannte haben am Freitagmorgen einen VW-Transporter gestohlen. Die Besitzerin konnte ihr Fahrzeug jedoch noch am selben Morgen orten.

Leipzig. Unbekannte haben am Freitagmorgen einen VW Multivan im Leipziger Westen gestohlen. Das teilte die Polizei noch am selben Tag mit. Die Besitzerin des Fahrzeugs meldete den Diebstahl um 7.30 Uhr, jedoch hatte sie zu diesem Zeitpunkt ihr Auto bereits in Lindenau orten können.

Als sich die Beamtinnen und Beamten der Leipziger Polizei zu dem Ort begaben, fanden sie den Transporter unverschlossen vor. Der VW wird nun kriminaltechnisch untersucht.

Diebesbande treibt in Leipzig ihr Unwesen

In den vergangenen Monaten häuften sich in der Messestadt Diebstähle von VW-Bussen. Das Landeskriminalamt geht in diesen Fällen von einer organisierten Bande aus und hat ihre Ermittlungen dahingehend ausgeweitet.

