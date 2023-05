Ob Latte Art, der perfekt drapierte Pancake-Turm oder das Ambiente – in diesen fünf Leipziger Cafés ist alles instagramable. Die Cafés selbst sind auch auf Instagram vertreten und haben dort Tausende Followerinnen und Follower.

Leipzig. Ein Ort, der schön ist, den teilt man gern. So handhaben es auch Leipziger Cafés auf Instagram. Sie sind selbst präsent und geben einen Einblick in ihre Arbeit und Gemütlichkeit. Auch die Userinnen und User auf Instagram vertaggen die Cafés in ihren Storys. So landen täglich Pancake-Türme, Latte Art und perfekt beleuchtete und begrünte Eindrücke aus Leipziger Cafés auf Instagram.