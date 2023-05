﻿Diese Leipziger Cafés sind besonders instagrammable

Leipzig. Ein Ort, der schön ist, den teilt man gern. So handhaben es auch Leipziger Cafés auf Instagram. Sie sind selbst präsent und geben einen Einblick in ihre Arbeit und Gemütlichkeit. Auch die Userinnen und User auf Instagram vertaggen die Cafés in ihren Storys. So landen täglich Pancake-Türme, Latte Art und perfekt beleuchtete und begrünte Eindrücke aus Leipziger Cafés auf Instagram.

Endless

Im Endless in Leipzig ist alles hell mit Pflanzengrün bestückt. Klare Kanten und Formen treffen auf eine aufgeräumte Karte und offene Küche. Kaffee gibt es hier je nach Variation für 3,60 Euro für einen Americano und bis zu 6,10 Euro für einen Handfilter-Kaffee. Für süße und herzhafte Frühstücksvariationen zahlt man 10 bis 15 Euro. Dazu zählen Türme aus Pancakes, aber auch pochiertes Ei. Das Endless selbst ist ebenso auf Instagram. Überraschend ist: Auf nur 35 Beiträge kommen 7000 Follower. In der Story werden regelmäßig die Eindrücke der Besucherinnen und Besucher geteilt, die nicht nur das Essen und die Getränke posten, sondern vor allem die besondere und makellose Einrichtung des Cafés.

S1 Vinyl und Kaffee

Auf der Instagramseite des Leutzscher Cafés S1 Vinyl und Kaffee gibt es Rezepte zum Zugucken. So kann man sehen, wie der vegane Mohnkuchen von der Teigschüssel bis hinter den Tresen findet. Neben rustikalem Holz und frischem Pflanzengrün stehen hier Platten im Regal. Für drei bis fünf Euro bekommt Gäste hier Americano, Flat White, Latte Macchiato, etc.

Roots Pflanzencafé

Im Pflanzencafé in der Könneritzerstraße 88 gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen im grünen Ambiente. Pflanzen und nützliche Heimgärtner-Utensilien schmücken das kleine Café. Fast 5000 Leute folgen der Seite des Cafés auf Instagram. Für drei bis vier Euro gibt es hier verschiedene Kaffeespezialitäten. Neben Flat White und heißer Schokolade gibt es auch Kurkuma-Latte und Rote Beete Latte. Die Pflanzen und das Zubehör kann man auch kaufen, sodass man nicht nur satt, sondern eventuell auch mit etwas Grün im Arm nach Hause geht.

Dankbar & Café Grato

Auch wenn über dem Schaufenster „Fleischerei“ steht, ist in der Jahnallee 23 das Café Dankbar. Auf Instagram folgen über 10.000 Leute der einmaligen Location. In der ehemaligen Fleischerei sitzt man in einem gefliesten Raum. Herzhafte und süße Frühstücksvariationen gibt es hier, mittags wechselt das Menü wöchentlich. Am Abend gibt es auch Weine und Cocktails im besonderen Ambiente.

Für den schnellen Kaffee zwischendurch lohnt sich ein Abstecher ins Grato. Die Espressobar in der Münzgasse 18 gehört ebenfalls zum Café Dankbar. Das Grato ist deutlich kleiner, aber mit Holzpanelen, Pflanzen und den hellen Farben nicht weniger interessant für den instagrammable Kaffeeausflug. Das finden auch 3500 Follower. Die Instagramseite des Cafés ist allemal einen Besuch wert, ein eher dunkler, aufgeräumter Feed mit weißen Rahmen, Momentaufnahmen und in Szene gesetzte Getränke und Teller zeigen, wie stilvoll es im Grato zugeht.

Jeepneys

Mit der Bambuseinrichtung sticht das Jeepneys in der Georg-Schumann-Straße aus dem klassischen instagrammable Design heraus. Mehr als 4000 Followerinnen und Follower hat das kleine Lokal in Gohlis auf Instagram. Vor allem die aufwendig angerichteten Pancake-Türmchen und Törtchen finden sich in den Beiträgen des Cafés. Dazwischen immer wieder Eindrücke von den Philippinen. Der Kaffee und Kakao stammen von dort. Auf ihrer Instagramseite wollen sie mit diesen Posts Transparenz für die Herkunft der Produkte schaffen.

Kaffee- und Kakaovariationen gibt es hier für vier bis sechs Euro. Frühstück gibt es von 9 Uhr bis 14.30 Uhr. Für Liebhaber von Herzhaftem und die mit dem süßen Zahn ist alles dabei, preislich liegt das Frühstück bei 10 bis 15 Euro.

