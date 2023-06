﻿Diese Verbesserungen im Verkehr plant Leipzig für Lieferanten und Handwerker

Leipzig. Die Wirtschaft droht, bei der Verkehrswende buchstäblich unter die Räder zu kommen. So sehen es zumindest die Verbände. Sie schlagen deshalb immer wieder Alarm, wenn der Kfz-Verkehr irgendwo in Leipzig eingeschränkt, der Verkehrsfluss durch den Rückbau von Fahrspuren verlangsamt wird oder Parkplätze verschwinden. Konzepte, wie die Kommune Wirtschaftsverkehr und ruhenden Verkehr mit der Förderung nachhaltiger Mobilität vereinbaren und für die Zukunft grundsätzlich regeln will, sind über das Ankündigungsstadium bislang nicht hinausgekommen.

Nun haben die Grünen einen Vorschlag unterbreitet, der in Abstimmung mit der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer entstanden ist. Mehr als eine Stunde lang, so Grünen-Stadträtin Kristina Weyh jetzt in der Ratsversammlung, habe man sich über die Frage ausgetauscht: „Wie kann ich anliefern, wenn die Anlieferung an der Stelle faktisch nicht möglich ist, beispielsweise durch einen Radweg?“ Auf derlei Probleme wie in der Pfaffendorfer Straße, wo auf langen Abschnitten wegen beidseitiger Radwege Halten und Parken verboten ist, stoßen Lieferanten, Handwerker und Pflegedienstleister mittlerweile überall in Leipzig. Weil man zwar das Radnetz zielstrebig ausbaut, aber die Folgen für den übrigen Verkehr nicht bedenkt.

Künftig, so der Grünen-Vorschlag, soll jeder erste Parkplatz einer Nebenstraße, die an eine Hauptstraße angrenzt, tagsüber dem Wirtschaftsverkehr vorbehalten sein, für Hauptstraßen soll es Sonderparkgenehmigungen geben. Mobile Softwareanwendungen könnten die Nutzung vereinfachen. Einen entsprechenden Prüfauftrag hat der Stadtrat nun so beschlossen.

„Wir brauchen praktikable, punktuelle Lösungen – und zwar kurzfristig“

Der Vorschlag soll aber nicht nur in das künftige Konzept zum ruhenden Verkehr und in den Wirtschaftsverkehrsentwicklungsplan einfließen, sondern – wie bereits die begonnene Ausweisung einiger Anliefer- und Ladezonen in eingeschränkten Halteverboten – teilweise auch schon umgesetzt werden. „Bis die Konzepte da sind, brauchen wir praktikable, punktuelle Lösungen – und zwar kurzfristig“, forderte Weyh. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) sicherte das zu.

Klimanotstand – nur eine Phrase?

Dass ausgerechnet die Grünen ein Jahr vor der Kommunalwahl ihre Liebe zum Wirtschaftsverkehr entdeckt haben wollen, sorgte bei einigen im Rat dann doch für Erstaunen. Immerhin ist es das Grünen-geführte Baudezernat, das den Stadträten seit anderthalb Jahren ein Konzept zum ruhenden Verkehr schuldig geblieben ist – obwohl der Rat vor dem Hintergrund der Beschlüsse zum Klimanotstand die Verwaltung damit beauftragt hatte. „Das hat mit Notstand und Dringlichkeit nichts zu tun“, adressierte Sven Morlok (FDP) an die Grünen, die sonst keine Gelegenheit auslassen zu betonen, wie dringend der Kampf gegen den Klimawandel sei.

Für Ratsmehrheit bedeutet Verkehr nur „Straßenbahn, Fahrrad, Fußgänger“

„Die Grünen werden jetzt munter“, spottetete CDU-Stadträtin Sabine Heymann. Dass in der öffentlichen Debatte in Leipzig der Wirtschaftsverkehr keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, wundert sie nicht. Die Ratsmehrheit aus Linken, Grünen und SPD habe schließlich ein Bild von Verkehr generiert, das so aussieht: „Verkehr ist künftig Straßenbahn, Fahrrad und vielleicht noch Fußgänger.“

Udo Bütow (AfD) sprach daher von einem „Schaufensterantrag, mit dem Bündnis 90/Die Grünen offensichtlich positiv ummänteln wollen, dass sie die Wirtschaft und den zugehörigen Verkehr bisher immer nur als Störfaktor behandelt haben“.

Baubürgermeister Dienberg (Grüne) will nun vor der Sommerpause erst mal einen Zeitplan für das Konzept zum ruhenden Verkehr und zum Wirtschaftsverkehrsentwicklungsplan vorlegen. Bis beide fertig sind, würden dann noch anderthalb Jahre vergehen.

