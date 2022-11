﻿Diese Weihnachtsmärkte finden 2022 rund um Leipzig statt

Gleich zwei Weihnachtsmärkte in Taucha, Bergbreitenweihnacht in Schkeuditz und Feuerwerk in Zwenkau: In diesem Jahr locken unterschiedliche Weihnachtsmärkte wieder in alle Städte rund um Leipzig. Was in Markranstädt, Markkleeberg, Schkeuditz, Großpösna, Zwenkau und Taucha geplant ist.

Leipziger Umland. Mit Beginn der Weihnachtszeit geht es auch in den Städten und Gemeinden rund um Leipzig festlich und stimmungsvoll zu. Was im Umland in der Adventszeit geplant ist – hier ein Überblick.

Markranstädt: Besonderes Türchen am 3. Dezember

In Markranstädt sind es gleich mehrere, teilweise noch recht junge Bräuche, die für vorweihnachtliche Stimmung sorgen. Der Anfang wurde bereits am Donnerstag mit dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz gemacht. Traditionell wird das Gehölz von Markranstädter Bürgern gespendet. Diesmal hat Horst Schindler aus Kulkwitz seine rund 15 Meter hohe Fichte zur Verfügung gestellt, die er 1984 in seinem Garten selbst gepflanzt hatte.

Ronny Bettzüge beim Schmücken des Weihnachtsbaums vor dem Rathaus in Markranstädt © Quelle: André Kempner

Am 1. Dezember kommt der „Lebendige Adventskalender“ ins Spiel. Hierbei stehen bis Heiligabend jeden Tag liebevoll geplante Veranstaltungen von Vereinen und Unternehmen an. Das Türchen am 3. Dezember ist dabei dem 14. Markranstädter Weihnachtsmarkt vorbehalten, an dem sich nach Angaben der Stadtverwaltung auch zahlreiche Geschäfte und Einzelhändler entlang der Leipziger Straße beteiligen werden. Kleinere Weihnachtsmärkte in den Markranstädter Ortschaften sind ebenfalls wieder geplant.

Schkeuditz: 3. Advent mit Bergbreitenweihnacht

Mit der sogenannten Bergbreitenweihnacht setzt Schkeuditz in diesem Jahr auf ein neues Format: In der gleichnamigen Straße öffnen Anwohner ihre Höfe am Freitag und Samstag vor dem 3. Advent für verschiedene Akteure, die an ihren Ständen Glühwein & Co. verkaufen.

Das ist längst nicht der einzige Höhepunkt in der Adventszeit: Schon am kommenden Samstag findet in der Altscherbitzer Kirche ein Adventsmarkt statt, flankiert von einem Adventskonzert. Nach zwei Jahren Pause brennt in Dölzig an diesem Tag auch wieder das Weihnachtsfeuer. Den ganzen Dezember über folgen verschiedene Konzerte und Veranstaltungen – mehr Infos: schkeuditz.de/veranstaltungen.

Markkleeberg: Festliches Flair mit eisigen Überraschungen

Auf dem Markkleeberger Weihnachtsmarkt dreht sich in diesem Jahr alles um eisige Überraschungen und sportliche Winter- sowie Schneewettkämpfe. So sollen sich Besucher beim Eishockeytorschießen oder Eisstockschießen beweisen können. „Dazwischen verbreiten große und kleine Künstler sowie der Duft von Backwaren, Speisen und Getränken weihnachtliches Flair“, wirbt das Rathaus. Für Kinder präsentiert „Flocke, der Eisbär“ zudem ein buntes Programm der Markkleeberger Tanz- und Musikschulen mit Kinderschminken und anderen Überraschungen. Die Eröffnung des Markkleeberger Weihnachtsmarktes erfolgt am Freitag, 9. Dezember, um 17 Uhr mit dem Glühweinanstich. Am Samstag und Sonntag darauf geht es jeweils um 12 Uhr los.

Taucha: Zwei Märkte an einem Wochenende

Mit einem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz (26 Stände) und einem weiteren auf dem Rittergutsschloss (7 Stände) kommt auf Taucha zwischen dem 25. und 27. November ein ganzes Weihnachtsmarkt-Wochenende zu. Es ist die erste Auflage seit zwei Jahren coronabedingter Zwangspause. Der Weihnachtsmarkt im Herzen der Parthestadt wird von der Kommune veranstaltet – und findet vom Nachmittag des 25. Novembers bis zum Abend des 1. Advents statt. Die Stadt verspricht „den schönsten Weihnachtsbaum weit und breit“, aber auch ein neues Eingangsportal auf dem Marktplatz sowie ein Programm von Künstlern und Vereinen.

In Taucha steht der Weihnachtsbaum bereits – am 22. November wird die 100 Meter lange Lichterkette montiert. © Quelle: Reinhard Rädler

Das Rittergutsschloss veranstaltet am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr seinen Weihnachtsmarkt – angeboten werden unter anderem verschiedene Glühweine und Speisen. Besondere Attraktion ist ein Streichelzoo.

Am Samstag und Sonntag blieben die Leipziger Straße und die Schloßstraße deshalb verkehrsfrei, kündigt die Stadt an. So soll den Gästen das Flanieren zwischen den Schauplätzen erleichtert werden.

Großpösna: Traditioneller Wichtelmarkt im Rittergut

Mit einem bunten Marktreiben und kulturellen Angeboten lockt am kommenden Samstag Großpösnas traditioneller Wichtelmarkt in den Innenhof des Rittergutes am Rathaus. Von 15.40 bis 16 Uhr erfolgt die feierliche Eröffnung mit Musik, der Sprechstunde des Weihnachtsmannes, der kleine Geschenke mitbringt, und der Plätzchen-Bäckerei für Kinder. Während das Naschwerk im Ofen ist, wird Knüppelbrot überm Feuer geröstet – alles kostenfrei.

Die Weihnachtsbastelwerkstatt ist von 12 bis 19 Uhr im Jugendclub geöffnet. Zwischendurch gibt der Chor Großpösna ein Stelldichein, auch die Schalmeienkapelle und der Posaunenchor spielen auf. Wenn Santa Claus Feierabend hat und die Stationen des diesjährigen „Lebendigen Adventskalenders“ vorgestellt worden sind, legen die DJs Borni und Tino vom FSV Großpösna erst richtig los: Sie sorgen von 19 bis 21 Uhr für den musikalischen Ausklang.

Zwenkau: Adventsleuchten und Hafenweihnacht

Zu einem besonderen Weihnachtsmarkt lädt der Gewerbeverein Zwenkau für Samstag, 10. Dezember, unter dem Motto „Adventsleuchten“ ein. Zahlreiche Geschäfte rund ums Zentrum bleiben geöffnet und stimmen mit weihnachtlichen Mitmach-Angeboten für kleine und große Leute aufs Fest ein. Der Heimatverein öffnet seine Ausstellungsstube, bietet einen Bücherflohmarkt und einen Schneeflockenparcours im Rathausinnenhof an. Für zünftige und festliche Klänge sorgt der Stadtfanfarenzug Markkleeberg. Zum Abschluss um 20 Uhr erleuchtet ein Feuerwerk den Nachthimmel.

Adventsleuchten am Rathaus in Zwenkau: Der Weihnachtsmann reist jährlich mit einem anderen Verkehrsmittel an. (Archivbild) © Quelle: André Kempner

Der Lions-Club Tilia Lipsiensis, unterstützt von der Sächsischen Seebad Zwenkau GmbH, von Gewerbetreibenden am Kap, vom Heimatverein und von der Musikschule Leipziger Land, bringt den Zauber der Adventszeit mit einer „Hafenweihnacht“ am Sonntag, 4. Dezember, ans Ufer des Zwenkauer Sees. Der Erlös dieser Benefizveranstaltung kommt vier Kinder- und Jugendvereinen in Zwenkau, darunter die Jugendfeuerwehr, zugute. Um 13.30 Uhr geht’s in der Hafenstraße los mit einem bunten Angebot an Kunst, Kutschfahrten und kulinarischen Schmankerln, mit Glühwein und Glücksrad, einer Bastelstraße und natürlich mit dem Besuch des Weihnachtsmannes.

