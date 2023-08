Großbauprojekt Dieskaustraße Leipzig: Neue Sperrung ab Mitte August

Leipzig. Der mehr als drei Jahre dauernde Umbau der Dieskaustraße im Leipziger Südwesten geht in die nächste Runde: Ab dem 14. August soll der Abschnitt zwischen Brücken- und Huttenstraße erneuert werden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich bis 10. November dauern. In diesem Zeitraum wird die Dieskaustraße auf dem Abschnitt vollständig gesperrt sein. Auch die Brückenstraße wird ab der Kreuzung bis einschließlich dem Abzweig Butterweg abgeriegelt.

Der Verkehr wird währenddessen großräumig über die S46 Rippachtalstraße umgeleitet. Zusätzlich sollen Alternativrouten über die Koburger Straße, Wundtstraße, Schleußiger Weg und Altranstädter Straße eingerichtet werden. Die innere Umleitung wird über die Gerhard-Ellrodt-Straße, die Bismarckstraße und die Arthur-Nagel-Straße führen.

Bauprojekt Dieskaustraße: Umleitung der Buslinie 65

Auch der öffentliche Nahverkehr ist betroffen: Die Buslinie 65 wird ab dem 14. August geteilt und fährt zum einen zwischen Markranstädt und Großzschocher und zum anderen zwischen Markkleeberg, S-Bahnhof und Cospudener See. An Schultagen verkehren einzelne Fahrten der Linie 65 durchgehend zwischen Großzschocher und Markkleeberg mit Umleitung. Die Nachtbuslinie N1 fährt weiterhin in Richtung Hauptbahnhof zwischen Wasserwerk Windorf und Huttenstraße über die örtliche Umleitung und bedient zusätzlich die Haltestelle Gerhard-Ellrodt-Straße in Großzschocher.

Neue Fahrbahn, Ampeln und Gehwege

Der Bauabschnitt Brückenstraße/Huttenstraße ist der erste von insgesamt vier. Für insgesamt 2,2 Millionen Euro werden dort in den kommenden Monaten die Fahrbahn, die Ampeln und die Gehwege saniert. Wie das Verkehrs- und Tiefbauamt informierte, soll die Kreuzung Brückenstraße außerdem ein Blindenleitsystem bekommen. Auch die Leipziger Wasserwerke sind an den Baumaßnahmen beteiligt: Auf dem Abschnitt werden neue Trinkwasserleitungen gebaut und der Mischwasserkanal saniert. Weiterhin kündigte die Stadt an, neue Bäume entlang der Dieskaustraße zu pflanzen.

Die Erneuerung der Trasse soll voraussichtlich bis 2027 dauern. Bis dahin wollen Stadt und Leipziger Gruppe die rund 2,5 Kilometer lange Straße ausbauen. Das Projekt startete mit etwas Verspätung am 10. Juli im Stadtteil Großzschocher.

