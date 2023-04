﻿Dieter Bohlen in der Arena Leipzig: Die Bilder des Konzerts

Pop-Titan Dieter Bohlen machte am Mittwoch im Rahmen seiner Tour „Live 2023 - Das größte Comeback aller Zeiten“ in der Leipziger Arena Station. Hier die Bilder des Konzerts.

Leipzig. Kaum zu glauben, aber doch: Dieter Bohlen ist auf Tour – und singt sogar selbst. Am Mittwoch gastierte er vor 3200 Fans in der Arena. „Das größte Comeback aller Zeiten“ und seine letzte Tour solle es sein – mit diesem Versprechen lockte er am Mittwoch in die Arena Leipzig. Mit dabei: der jüngste „DSDS“-Gewinner Sem Eisinger als Aufwärmer vor der rund zweistündigen Show und eine ordentlich aufspielende Band.