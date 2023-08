﻿Digitaler Bauantrag geht im Herbst in Leipzig an den Start – Experten wollen bereits Nachbesserung

Statistik: Bauanträge und Baugenehmigungen in Leipzig, Dresden und Chemnitz

In Leipzig wurden im vergangenen Jahr 1339 Bauanträge im sogenannten vereinfachten Verfahren (das ist insbesondere der Wohnungsbau) eingereicht. In diesem Jahr waren es bis Ende Juni 567. Für 796 Gebäude mit insgesamt 3134 Wohnungen erteilte die Stadt Leipzig im vergangenen Jahr Baugenehmigungen. „Dies zeigt“, heißt es im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, „wie kompakt und komplex die Planung und die Genehmigung von Bauvorhaben in Leipzig geworden sind.“ Die Zahl der Baugenehmigungen ist seit 2020 rückläufig. Zwischen Anfang 2018 und Ende 2022 wurden in Leipzig Baugenehmigungen für insgesamt 5127 Gebäude mit 19.265 Wohnungen erteilt. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum waren es in Dresden 4382 Gebäude mit 14.557 Wohnungen, in Chemnitz 2476 Häuser mit 3727 Wohnungen. Fertiggestellt wurden im vergangenen Jahr in Leipzig 771 Gebäude mit 2668 Wohnungen. In Leipzig wurden allerdings 10.601 genehmigte Wohnungen noch nicht errichtet. Dieser Bauüberhang nimmt seit Jahren zu. In Dresden hat der Bauüberhang von 2018 bis Ende 2022 auf rund 6500 Wohnungen abgenommen, in Chemnitz stieg er auf über 2000 Wohnungen.