﻿Warum kommen Oschmanns Ost-West-Thesen so gut an?

Leipzig/Frankfurt am Main. Die Kunstgalerie ist zu klein für all die Menschen, die sich an einem lauen Freitagabend in Frankfurt am Main freiwillig zurechtweisen lassen wollen. Sie werden einen Mann aus Leipzig hören, der mit einer Schmähschrift, einer Tirade, einem Zornestext zu ihnen gereist ist. Darin die Anklage: Die Ostdeutschen, also auch der Mann aus Leipzig selbst, seien jahrelang diffamiert, diskreditiert, verhöhnt, eiskalt ausgebootet worden. Und zwar von den Westdeutschen, also auch von den rund 100 Menschen, die jetzt als kleine Herde über die Straße in einen größeren Raum geführt werden. Dort wünscht die Galeristin allen „einen erkenntnisreichen Abend“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dirk Oschmann, grauer Anzug, weißes Hemd, geboren 1967 in Gotha, faltet sich in seinen Stuhl. Er ist Literaturprofessor an der Universität Leipzig – und er ist Autor jener Schmähschrift. Sie heißt „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“, erschien Ende Februar und steht immer noch auf Platz 1 der Spiegel-Sachbuchliste. Hauptthese des Buches: Die Abwertungen und Nicht-Beachtungen des deutschen Ostens durch den Westen seit 1989 sind der Grund für die bis heute anhaltenden Ungleichheiten – für die Höhe der Löhne, die Anzahl der Dax-Konzerne, das Protest- und Wahlverhalten. Wenn Oschmann in Leipzig, Magdeburg oder Potsdam über das Buch spricht, stimmt das Publikum in der Regel leidenschaftlich zu. Der Freitagabend in Frankfurt ist nun Oschmanns erster Buch-Ausflug in die alte BRD, und zwar gleich so richtig: Kunstgalerie, Bankentürme, Paulskirche. Was werden sie hier sagen, was erwidern?

Lesen Sie auch

In Frankfurt tritt Oschmann zusammen mit dem in Chemnitz geborenen Fotografen Andreas Mühe auf. „Man muss vielleicht anders über den Osten sprechen“, sagt Mühe, und Oschmann stimmt zu: Ja, denn beim Über-den-Osten-Sprechen dominierten die westdeutschen Eliten in Politik, Wirtschaft und Medien. „Und die erzählen seit Jahren, dass im Osten alle Nazis sind, früher bei der Stasi waren und außerdem gedopt.“ Gelächter im Publikum. Oschmann legt nach, mit einem Zitat aus seinem Buch: „Der Osten bleibt das Anhängsel, er bleibt das Geschwür am Körper des Westens.“ Diese Geisteshaltung der Westdeutschen habe soziale und gesellschaftliche Folgen, die er, Oschmann, nicht als erster erkannt, aber als erster so ungeschützt aufgeschrieben habe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein Vorwurf, manchmal auch eine Beschimpfung, mit der Oschmann gerade durch Deutschland tourt. Trotzdem gibt es in Frankfurt, beim westdeutschen Publikum, kein Raunen, keinen Widerspruch. Stattdessen: schuldbewusstes Nicken, andächtiges Verstehen-Wollen. Ein Mann gibt auf seinem Handy „Dirk Oschmann“ in die Suchzeile bei Google ein. Eine Frau wird hinterher zu Oschmann sagen, so habe sie die Ereignisse nach 1989 noch nie gesehen. Dann hebt ein anderer Mann doch noch zu einer Gegenrede an. „Ich bin skeptisch“, sagt er, „wenn die ostdeutsche Geschichte immer entlang von Befindlichkeiten erzählt wird.“ Warum betone man nicht die Erfolgsgeschichte des deutschen Ostens nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, im Vergleich zu den Entwicklungen etwa in Polen? Viele soziale Ungleichheiten seien globale Probleme und nichts spezifisch Ostdeutsches. Der Mann, der all das sagt, stammt aus Jena.

Große Verehrung – und heftiger Protest

Oschmanns Buch wird vor allem unter Ostdeutschen kontrovers diskutiert – sogar weit im Westen, sogar in Frankfurt. Die Kontroverse geht so: Die meisten von Oschmanns Leserinnen und Lesern verehren ihn als den, der eine längst gefühlte Wahrheit endlich ausspricht. Zum Dank schicken sie ihm selbstgehäkelte Topflappen, Pralinen und Blumen. Aber von denen, die sich schon länger mit Geschichte und Gesellschaft in Ostdeutschland seit 1989 beschäftigen, bekommt Oschmann nahezu durchgehend heftigen Protest. Zu einfach sei sein Buch, ohne jede Sachkenntnis. Oschmann sei, so sagt das zum Beispiel der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk, „nicht die Lösung, sondern Teil des ostdeutschen Problems“.

Wollen alle Oschmann sehen: Besucher stehen für eine Lesung mit Dirk Oschmann vor dem Zeitgeschichtlichen Forum an. Längst nicht alle finden Einlass. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Wer ist dieser Mann, der so plötzlich berühmter und umstrittener geworden ist, als er es selbst hätte ahnen können?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin Literaturwissenschaftler“, sagt Oschmann. Und er sagt es immer wieder – in seinem Buch, in Interviews, auch im Gespräch mit der LVZ. Zu besichtigen ist diese Tatsache zum Beispiel am Mittwochvormittag in Hörsaal 2 der Universität Leipzig. Oschmann hält hier eine Vorlesung, zur Einführung in das Gesamtwerk von Friedrich Schiller. „Es geht weiter mit Schillers Lyrik“, eröffnet Oschmann, wieder weißes Hemd, wieder grauer Anzug. Dann referiert er, wie Schiller zu Lebzeiten auf seine Kollegen geblickt hat. Zum Beispiel auf den Mann, der die bis heute bekannteste Fassung von Münchhausens Abenteuern geschrieben hat. Jener Autor, ätzte Schiller, lasse „sich oft zum Volke herab, anstatt es zu sich hinaufzuziehen.“

Oschmann verehrt Schiller, er hat mehrere Bücher über ihn geschrieben. Ist er selbst nun, in seiner Rolle als Bestseller-Autor und Seelenstreichler der Ostdeutschen, ausgerechnet ein bisschen so wie jene Autoren, auf die Schiller herabgeblickt hat? Also ein zwar populärer Schreiber – aber geschmäht von Fachleuten? Oschmann sitzt jetzt in einem Besprechungsraum an der Universität Leipzig und sagt, er könne diese Frage nicht beantworten. Ein bisschen wirkt es so, als wolle er es auch nicht. Für ihn sind das getrennte Welten: die des Literaturwissenschaftlers, der sich in seinem Metier bestens auskennt. Und die des „politischen Dilettanten“, als der er eigenen Worten nach sein Ost-Buch verfasst hat. Er habe, sagt Oschmann, in einem „stark subjektiv gefärbten Buch“ den Ost-West-Diskurs beschrieben, „soweit ich das eben vermag.“

„Froh, dass dieses Buch erschienen ist – aber wissenschaftlich bringt es nichts“

Wie gut er das vermocht hat, das beschäftigt zum Beispiel Ilko-Sascha Kowalczuk. Er ist Historiker und hat selbst erfolgreiche Bücher über die ostdeutsche Gesellschaft geschrieben. In „Die Übernahme“ schildert er den Umbruch im Osten nach 1989 und dessen Folgen für die Menschen in dem Land. Oschmann sagt, dass er sein eigenes Buch ohne die Arbeit von Wissenschaftlern wie Kowalczuk niemals hätte schreiben können. Und andersherum? „Ich bin froh, dass dieses Buch erschienen ist“, sagt Kowalczuk über Oschmanns Werk, es sei endlich mal ein Bestseller, der durch Käufe im Osten entstanden sei. „Aber wissenschaftlich gesehen bringt es gar nichts“, denn nichts darin sei neu. Oschmann werfe „die Debatte auf einen historischen und intellektuellen Nullpunkt zurück“, denn es gehe längst nicht mehr nur um Vorhaltungen und Wut. Und, das ist Kowalczuks persönliche Kritik: „Oschmann hat 30 Jahre lang seine Herkunft verleugnet, um sich nach oben zu arbeiten. Das müsste er viel stärker offenlegen und selbstkritisch thematisieren.“

„Debatte auf intellektuellem Nullpunkt“: Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk zählt zu den Kritikern des Buches von Dirk Oschmann. © Quelle: Ekko von Schwichow

Wenn man Oschmann auf solcherlei Kritik anspricht, reagiert er sofort – und er reagiert leicht angefasst. Er kennt auch vieles, was Journalistinnen und Journalisten über ihn geschrieben haben, sehr genau und äußert sich dazu rege. Das mache er nicht, betont er, weil er gekränkt sei oder schlecht mit Kritik umgehen könne, sondern weil er die Debatte führen wolle. Seine Entgegnungen klingen so: Viele hätten nicht verstanden, dass er absichtlich eine Polemik geschrieben habe – das sei „intellektuell kümmerlich“ und zeige nur „den grundsätzlichen Unwillen, sich argumentativ damit auseinanderzusetzen“. Andere Kritiker betonten das fortgeschrittene Durchschnittsalter seines Lesungspublikums – das sei „eine unglaublich dünkelhafte Form der Diskriminierung“. Den Vorwurf, die Ost-West-Debatte sei weiter, viel differenzierter und komplizierter, verstehe er schon wegen der anhaltenden Ungleichheiten zwischen Ost und West nicht. Er wolle schon fragen, sagte Oschmann Anfang Mai auf einer hitzigen Lesung in Magdeburg, „was die ganzen differenzierten Beiträge zu dem Thema bisher geleistet haben. Sind die irgendwie wahrgenommen worden?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oschmann: „Nicht mehr Butter vom Brot nehmen lassen“

Oschmann wird wahrgenommen. Er hat öffentlich mit dem Ostbeauftragten gestritten, kam in allen großen deutschen Medien ausführlich vor – und verkauft eben sehr viele Bücher. Das sieht auch der Historiker Kowalczuk und sagt: „Dirk Oschmann bedient eine Stimmung im Osten – deswegen ist sein Buch wichtig.“ Man müsse die große Resonanz ernst nehmen, „wenn die Gegenwartsbetrachtung nicht nur ein akademischer Diskurs bleiben soll“. Kowalczuk sagt, er selbst habe sich beruflich die vergangen 30 Jahre mit den Folgen von DDR und Wiedervereinigung befasst. „Aber die meisten Menschen meiner Generation hatten keine Zeit dazu, die mussten durch die harte Transformation gehen.“ Kowalczuk ist 56, im selben Jahr geboren wie Dirk Oschmann. Erst jetzt, da viele Menschen dieser Generation beruflich und sozial gefestigt seien, könnten sie sich die Zeit nehmen, zurückzuschauen. „Und da ziehen sie Bilanz und sind sauer“, sagt Kowalczuk.

Oschmann hat noch mindestens bis Ende des Jahres Termine für Lesungen, allein zehn davon im Juni. Er selbst glaubt, dass er dennoch bald wieder vergessen sein werde, „da muss man illusionslos bleiben.“ Wenn sein Buch etwas bewirken solle, dann wünsche er sich, „dass man sich, wenn man eine Ostherkunft hat, die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lässt. Dass man selbstbewusster agiert.“ Zum Ost-Erklärer wolle Oschmann aber so ganz generell nicht werden. „Falls es noch ein Buch in dieser Art geben sollte“, sagt er, „wird sich das die deutsche Autoindustrie vorknöpfen.“

Plötzlich berühmt und umstritten: Dirk Oschmann © Quelle: Eyad Abou Kasem

Und dann sagt Oschmann doch noch etwas dazu, wie Schiller auf das Schreiben geblickt hat – und wo er, Oschmann, sich in dessen Koordinatensystem am Ehesten sieht. Es klinge zwar etwas vermessen, aber Schiller habe auch gelegentlich offengelegt, dass er zu den Dingen, über die er schreibe, nichts Neues sage – er sage es nur auf jeden Fall besser. „Ob ich etwas besser sage, ist noch mal eine ganz andere Frage“, sagt Oschmann. Aber Schiller habe das eben ganz klar für sich in Anspruch genommen: Dass es am Ende darauf ankomme, wie gut etwas geschrieben sei. „Und nicht, ob es vollständig neu gedacht ist.“

LVZ