Mietvertrag verlängert: Distillery darf bis Pfingsten am alten Standort bleiben

Großer Fight bleibt unbelohnt: Eispiraten Crimmitschau verlieren gegen Dresden

Die Eispiraten Crimmitschau verlieren in der Overtime gegen die Dresdner Eislöwen mit 3:4 und haben sich einen Zähler erkämpft. Am Freitag kommen die Selber Wölfe in den Sahnpark, am Sonntag geht es nach Regensburg.