﻿Zur Schließung der Distillery Leipzig: Rückblick auf Kämpfe, Partys und Polizeigewahrsam

Leipzig. Es wird transportiert, umgeräumt, organisiert. Auf dem Gelände der Distillery ist in diesen Tagen besonders viel los – bevor nichts mehr los ist. Von Freitag bis Montag lädt der Leipziger Club anlässlich seines Auszugs zum 72-Stunden-Rave, zu Rahmenprogramm und Demo. Eine 27 Jahre dauernde Historie an der Kurt-Eisner-Straße endet in Party und Politik. Ein Spannungsfeld, in dem sich die Distillery seit ihrem Start vor dreißigeinhalb Jahren bewegt.

Blickt Steffen Kache auf die Anfänge im Herbst 1992 zurück, setzt sich noch immer ein amüsiertes Lächeln in sein Gesicht. „Wir dachten damals, das läuft ein paar Wochen. Jetzt sind über drei Jahrzehnte vorbei, und wir haben einen Mietvertrag über zehn Jahre.“ Der gilt für die Halle 7 auf der Alten Messe. Hier wird die Distillery im Dezember neu starten und so lange residieren, bis das Areal auf dem „Gleisdreieck“ in Marienbrunn fertiggestellt ist. Kache schätzt, dass das erst in den 2030er-Jahren möglich sein wird.

Jenseits von Genehmigungen

Auf lange Sicht fahren zu können, das war für den Club und seine Betreiber lange illusorisch. Die Eröffnung in der alten Kronen-Brauerei in Connewitz geschah jenseits behördlicher Genehmigungen, was dem Team zweieinhalb Jahre später auf die Füße fiel. Die Stadt verbot den weiteren Betrieb und ordnete die Räumung an – trotz aller Proteste der „Tille“-Fans.

Da half es auch nichts, dass man sich mit dem Besuch der Band Depeche Mode rühmen konnte, deren Mitglieder nach ihrem Leipzig-Konzert am 19. Juni 1993 auf der Matte standen. Ein Kuriosum, dass 30 Jahre später Dave Gahan und Martin Gore ausgerechnet an dem Freitag wieder in der Stadt spielen, an dem die „Tille“ ihre Abschiedsparty einläutet.

Ein historisches Foto aus der Anfangszeit der Distillery: Die Kronen-Brauerei an der Biedermannstraße ist das erste Domizil des Clubs gewesen. Inzwischen steht dort ein Altenheim. © Quelle: Distillery

Aus der Anfangszeit wird Kache nie den Versuch vergessen, nach dem Verbot eine Party in den ersten Stock der Brauerei zu verlagern. „Plötzlich tauchten mehrere Polizei-Sixpacks auf und nahmen die drei von uns in Gewahrsam, die sich als Ansprechpartner der Polizei anboten“, erzählt er. „Eine skurrile Situation. Bis 3 Uhr nachts wurden wir verhört, als wären wir Schwerverbrecher.“

In diesen frühen 90ern kämpften Clubmacher und -gänger um eine Zukunft. Regelrecht legendär sind die „Rathauspartys“ 1994, bei denen Techno-Bässe durch das Neue Rathaus pulsten und die Stadträte nervten. Wohl auch um buchstäblich Ruhe zu haben, einigte man sich auf eine neue Location, ein Gebäude auf einem früheren Bahn-Gelände. Aus einer Ruine zauberten Kache und Co. neue Räume für den Club, der nicht nur deutschlandweit als Top-Adresse gilt.

Das Betreiben dieser Institution war immer verknüpft mit Existenzkampf, mit der Notwendigkeit von Überzeugungsarbeit, dass es sich hier um einen Kulturort handelt, der Leipzig für junge Menschen lebenswert macht. Als 2011 Pläne für den Umbau des Areals rund um den Bayerischen Bahnhof konkret wurden, kam die Distillery darin nicht vor. Es folgten Petitionen, Demonstrationen, Verhandlungen und letztlich zerstörte Hoffnungen, denn für das neue Stadtquartier muss der Club nun weichen. Ein Jahr, nachdem er die Schließungen und Beschränkungen von Corona überstanden hat.

Beginn einer Weltkarriere

Die Kurt-Eisner-Straße 108a ist nicht nur der Ort, an dem Stars wie Sven Väth und Laurent Garnier gastierten, an dem die Weltkarriere von Matthias Tanzmann begann. Für Steffen Kache steht er für großen Zusammenhalt. Außerdem: „Hier habe ich meine Frau kennengelernt.“

Wenn jetzt transportiert, umgeräumt und organisiert wird, ist die Stimmung eine besondere. „Wir alle fühlen eine Menge Traurigkeit. Dass das hier wirklich zu Ende geht, werden wir wohl erst ab Dienstag realisieren.“

