﻿„Beschissenster Moment, einen Club zu bauen“: Wann öffnet die neue „Distillery“?

Leipzig. Regen tropft vom Vordach der „Distillery“. Wo sich vor einigen Wochen noch Gäste die Füße wund standen, scheint nun schon erstes Moos zu wachsen. Jahrzehntelanger Clubbetrieb, wummernde Bässe, durchgemachte Nächte. Und nun plötzlich: Moos.

Wie schnell doch die Zeit vergeht – sagt Steffen Kache nicht, dafür ist er nicht sentimental genug. Vielleicht denkt er es. „Das ist ein ganz langsamer Abschied. Der tut eher weh, als dass er befreit“, sagt er. Wie ein Pflaster, das man nur ganz langsam abzieht.

Manchmal kommen jetzt noch Leute an der alten „Distillery“ vorbei. Sie wollen noch mal reinschauen, Fotos machen, kurz innehalten. Es sind Stammgäste, Fans. Und Pärchen, die sich hier kennengelernt haben – wie Inhaber Steffen Kache und seine Frau.

1992 hatte Kache mit einigen Freunden die „Distille“ gegründet, so nennt er sie liebevoll. Er ist bis heute Clubchef geblieben. Feierte mit. Irgendwann weniger. Nun, spätestens Ende August, sperrt er sie zu. Aber schon jetzt ist hier nur: die Stille.

Dass der Club in der Kurt-Eisner-Straße 91 wegmusste, bahnte sich schon im Februar 2009 an. Eine neue Straße war geplant, was Kache erst mal nicht störte. Das Problem war: Die Straße führt genau durch Kaches Club. Gerade eben hatte der Leipziger Kulturausschuss die „Distillery“ als kulturell wichtige Institution geehrt, nun wollte das Bauamt Autos hindurchführen?

Ein Teil der „Distillery“ kommt ins Museum

In den folgenden Stadtbauplänen kam die „Distillery“ nicht mehr vor. Der Stadtrat wehrte sich, fasste einen Beschluss zum Erhalt der „Tille“. Anders sahen das die Eigentümer der Fläche, auf der sie steht. Für Bauentwickler ist ein Club kein kultureller Ort, sondern eine störende Vergnügungsstätte.

Sieht so das Ende aus? „Wir finden hier Dinge, die wir vor Jahren mal reingebaut haben – und jetzt wieder rausreißen“, sagt Inhaber Steffen Kache. © Quelle: André Kempner

Steffen Kache läuft an einem Haufen Glaswolle vorbei. Der Blick geht nach oben. Tatsächlich, dort hängt noch die Getränkekarte. Was passiert mit all dem alten Inventar? „Darauf“, sagt Kache, „gibt es drei Antworten.“

Ein Teil kommt in den neuen Club, die neue „Distillery“, die Zukunft. Sie befindet sich in einem Anbau auf dem alten Messegelände – gleich rechts vom Eingang der knallorangefarbenen „Soccerworld“. Ein großer, grauer Hof, dem Kache neues Leben mit alten Materialien einhauchen will.

Deshalb baut er mit vier Clubmitarbeitern das Licht, die Kühlung, die Anlage aus. Letztere ist 200.000 Euro wert, natürlich bleibt so etwas nicht da. Auch die Stahlträger vor der Bar kommen mit an den neuen Ort. Um Geld zu sparen, um nachhaltig zu sein, um ein bisschen was vom alten Vibe mitzubringen, sagt Kache.

Ein zweiter Teil kommt, jetzt holt Kache einmal tief Luft: ins Museum. Tatsächlich hat das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig um ein paar Gegenstände gebeten. Die Tür (die einst härteste Leipzigs?), die Lampe darüber, natürlich den Schriftzug, ein paar Barhocker, ein Stück Tresen. In einer Ecke des Museums soll so ein kleiner Teil der „Distillery“ bald wieder auferstehen.

Dazu wird das Geräusch aufgenommen, das entsteht, wenn in dem Club keine Musik läuft. Vermutlich: eine Art wohlig-dumpfes Rauschen. Museumsmitarbeiter haben es per Aufnahmegerät konserviert.

Das Ende der „Distillery: Der Pachtvertrag läuft einfach aus

Wie er es finde, dass die „Distillery“ jetzt ins Museum kommt? „Vielleicht heißt das, dass wir alt sind“, sagt Kache und lächelt. Dann sagt er: „Wir finden das natürlich auch ziemlich verrückt.“

Steffen Kache stemmt sich gegen seine alte Tür – die bald ins Museum soll. © Quelle: André Kempner

Es gab Tage, da dachte Kache, dass es mit der „Distillery“ vielleicht doch nicht zu Ende sein müsste. Sogar in den letzten Monaten noch. Das Protokoll der Schließung verrät etwas von dieser Ungewissheit: Bis 2019 lief sein Pachtvertrag. Bis März 2022 wurde er verlängert. Dann noch mal bis Januar 2023. Dann noch mal bis Ende Juni.

Als 2019 das österreichische Wohnungsunternehmen Buwog das Gelände erwarb, entstanden nebenan erste Neubauten. Doch eigentlich, sagt Kache, hätte dort gar nicht gewohnt werden dürfen. Das schreibe das Rücksichtnahmegebot im Baugesetz vor: Eine neue Nutzung dürfe nicht eine alte verunmöglichen. Anders gesagt: Für neuen Wohnraum darf kein alter Club geschlossen werden.

Das Problem: Clubs genießen per Gesetz kein hohes Ansehen, wie vielleicht ein Theater und eine Oper. Sondern sie gelten als Vergnügungsstätten. Und so konnte die Buwog schlicht den Pachtvertrag der „Distillery“ auslaufen lassen.

Kache kritisiert den niedrigen Status von Clubs nicht erst, seit er selbst davon betroffen ist. In der Livekomm, einer Art Dachverband aller deutschen Clubs, sitzt er im Vorstand. Als während der Pandemie Clubs als Allererstes geschlossen wurden, weil sie als verzichtbar galten, kritisierte Kache das. Nun tut er es wieder. „Wir sind ein klassisches Gentrifizierungsopfer, wir weichen einer heranrückenden Wohnbebauung“, sagt er. „Da helfen auch keine politischen Beschlüsse.“

„Wenn ich nicht überzeugt wäre, würde ich es nicht machen“

Er habe sich, sagt Kache, einmal nach dem Preis für den Boden erkundigt, auf dem die „Distillery“ steht. Manchmal habe sich dieser jedes Jahr erhöht, über die Jahrzehnte verdoppelt und vervierfacht. Inzwischen koste der Quadratmeter 2000 Euro. Für die „Distillery“ kämen zwei Millionen Euro zusammen. Plus Sanierung. Der Club befindet sich in einem 120 Jahre alten Haus; während des Zweiten Weltkriegs war eine Brandbombe in den Keller eingeschlagen.

„Distille 2.0“: In der Messehalle 7, rechts von der „Soccerworld“, soll der legendäre Club im Dezember wiederauferstehen. © Quelle: André Kempner

So gesehen wirken die Kosten von gut einer Million Euro für die neue „Distillery“ auf dem alten Messegelände schon fast erschwinglich. Aus dem 30 Millionen Euro schweren Förderpaket „Kulturerhalt“ für die Leidtragenden der Pandemie bekommt Kache 100.000 Euro. Das reicht für eine neue Lüftungsanlage. Den Rest finanziert er mithilfe von Getränkelieferanten und Brauereien sowie natürlich der Bank.

Für September rechnet der Betreiber mit der Baugenehmigung für die neue „Distillery“. Im Dezember soll die große Eröffnungsparty steigen. Bauen ist gerade so teuer wie vielleicht noch nie. „Es ist der beschissenste Moment, um einen Club zu bauen“, sagt Steffen Kache. „Wenn ich von unserem nicht überzeugt wäre, würde ich es nicht machen.“

