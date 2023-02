﻿Döner in Leipzig – die Preisspirale dreht sich weiter

Leipzig. „Döner“ ist das türkische Wort für „sich drehend“. Seit Jahrzehnten gehört der Döner in Deutschland zu den beliebtesten Imbissen. Spätestens seit der kriegsbedingten Inflation dreht sich der Preis deutlich mit – und zwar nach oben. In Leipzig wurde das erstmals im Frühling des vergangenen Jahres spürbar. Jetzt mussten viele Läden ein weiteres Mal erhöhen. Weshalb die Kundschaft schluckt – und Unmut äußert.

Keywan Ebrahimi ist niemand, der gern jammert oder meckert. Und als Chef der erfolgreichen Kette „Globus Döner“, die inzwischen auch im Stadion von RB Leipzig zu finden ist, dürfte er weniger Grund dazu haben als viele andere in der Gastro-Branche. Doch die Preisentwicklung seit Corona bereitet auch Ebrahimi Sorgen. „Sie ist dramatisch, in allen Bereichen“, sagt er.

Eisbergsalat kostet 200 Prozent mehr

Seit Oktober 2022 kostet der normale Döner bei „Globus“ 6 Euro. Das ist die zweite Verteuerung um 50 Cent, die erste gab es im April des Vorjahres. „Für Eisbergsalat zum Beispiel zahle ich aktuell bis zu 200 Prozent mehr als früher“, sagt der 29-Jährige, „das liegt an den Corona-Folgen wie auch an Ernte-Ausfällen.“ Und dazu steigen auch noch die Einkaufspreise für Fleisch, Gemüse und weitere Zutaten.

Diese Mehrausgaben sind nicht die einzigen Faktoren, die Ebrahimi zum Drehen an der Preisschraube zwangen. Hohe Mieten, hohe Energiekosten und der 12-Euro-Mindestlohn kommen hinzu. „Ein ganz wichtiger Posten sind die Nachzahlungen aus der Jahresabrechnung von 2021, die jetzt fällig werden“, sagt Ebrahimi. „Auch deshalb ist das Ende der Preisspirale noch nicht erreicht. Spätestens im nächsten Jahr droht der Gastronomie eine Insolvenzwelle.“ Stefan Niklarz, Regionalleiter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) für Leipzig und Nordsachsen, bestätigt das: „Entscheidend für die weitere Existenz dürften die Jahresabschlüsse sein“, sagt er, „die Fördermittel für die vergangenen Jahre müssen erklärt werden, da drohen Rückzahlungen. Deshalb befürchten wir Schließungen.“

Auch andere Kebab-Geschäfte kamen nicht an einer Reaktion auf die allgemeinen Preissteigerungen vorbei. „Bei uns kostet der Döner unterdessen 6 Euro“, heißt es aus dem „Sesam Grill“ in der Eisenbahnstraße. Der Vor-Krisen-Preis lag bei 4 Euro, also ein Drittel niedriger. Das Bistro „Tamers“ in der Jahnallee verlangt seit vergangenem Oktober 6,50 Euro. „Anders geht es nicht mehr“, sagt Betreiber Ramazan Yesilmese. „Allein für die Lebensmittel bezahle ich pro Woche momentan 1200 Euro, das sind bis zu 400 Euro mehr als früher.“ Für fünf Kilogramm Tomaten musste Yesilmese zuletzt 18 Euro bezahlen. „Das ist Wahnsinn!“ Auch die Preise für Verpackungen und Besteck seien in die Höhe geschossen.

Ein Image-Verlust droht

Durch die Krise und ihre Folgen droht dem Produkt Döner ein Image-Verlust. In der Imbiss- und Fast-Food-Branche galt der Kebab im Brot nicht nur als ziemlich gesunde, sondern auch als recht preiswerte Variante, um ordentlich satt zu werden. „Im Vergleich zu anderen Möglichkeiten wie Pizza oder Burrito ist das natürlich immer noch so“, betont „Globus“-Boss Ebrahimi. „Trotzdem häufen sich die Beschwerden der Kundschaft. Dann fällt schon mal das Wort ,Wucher‘.“ Ebrahimi appelliert deshalb an das Verständnis seiner Klientel. „Jeder sieht doch im Supermarkt, wieviel mehr der eigene Einkauf jetzt kostet. Diese Explosion kann also unmöglich an uns vorbeigehen.“ In der Konsequenz gebe es für Döner-Läden nur drei Möglichkeiten, zu reagieren: minderwertige Billigware einzukaufen, bei der Portionsgröße zu tricksen, um den Preis halten zu können – oder eben ihn zu erhöhen. „Für uns kommt natürlich nur die letzte Variante in Frage. Wir setzen auf Qualität“, betont Ebrahimi.

Für ihn ist klar: „Wer heute einen Döner unter 6 Euro anbietet, kann sich unmöglich auf dem Markt halten.“ In Frankfurt/Main verlangt ein Imbiss-Inhaber inzwischen 10 Euro. Von der Grenze zur Zweistelligkeit sei man in Leipzig indes noch weit entfernt, stellt „Tamers“-Chef Yesilmese klar. „Aber wir müssen sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Geht das so weiter, müssen wir irgendwann erneut 50 Cent mehr verlangen.“