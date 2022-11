﻿Soll Leipzig sparen oder in Personal & Co. investieren? Stadträte uneins über Doppelhaushalt

Sparen oder Geld mit vollen Händen ausgeben: In der ersten Lesung zum Leipziger Doppelhaushalt 2023/24 am Mittwoch stellten die Fraktionen ihre Grundpositionen zum Entwurf der Stadtverwaltung dar.

Leipzig. Der Leipziger Stadtrat hat die Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2023/24 eröffnet. In der ersten Lesung am Mittwoch stellten die Fraktionen ihre Grundpositionen zum Entwurf der Stadtverwaltung dar. Sie liegen zum Teil weit auseinander und zeigen, wie schwer es in den kommenden drei Monaten wird, einen Konsens zu finden.