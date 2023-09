Dramatische Szenen bei Hausbrand in Möckern

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

es sind dramatische Augenblicke, die Ibrahim Mahmoud am Donnerstag miterlebt. Der 20 Jahre alte Mann aus Wuppertal besucht seine Geschwister in Leipzig. Im Stadtteil Möckern hat er sich bei seiner Schwester nach der langen Reise etwas hingelegt und schläft schnell ein. Als er wieder aufwacht, ist nichts mehr wie zuvor. Teile der Wohnung stehen bereits in Flammen, überall ist dichter Rauch – er bekommt kaum Luft, die Sicht ist eingeschränkt. Panisch kämpft er sich einen Weg durch das Feuer in Richtung Balkon. Doch keine Chance, einen Sprung aus dem vierten Stock würde er vermutlich nicht überleben.

Viele haben geweint und konnten nicht fassen, was geschehen war. Nazema Mahmoud Mieterin in dem vom Feuer zerstörten Haus in der Kernstraße.

Reporter Josua Gerner hat den jungen Mann am Tag nach dem Unglück getroffen. Noch sichtlich bewegt, berichtet er von seinem Kampf gegen die Flammen. „Es war ein Schock, ich hatte Angst um mein Leben“, sagt Ibrahim Mahmoud. Am Ende bleibt ihm nur ein Ausweg. Er klammert sich minutenlang an einem Fallrohr gleich unter dem Dach fest und wartet auf Rettung durch die Feuerwehr.

Ibrahim Mahmoud (20) und seine Schwester Nazema Mahmoud (23) stehen nach dem Brand vor dem Haus in der Kernstraße in Möckern © Quelle: Wolfgang Sens

„Viele haben geweint und konnten nicht fassen, was geschehen war“, sagt Nazema, die Schwester von Ibrahim Mahmoud. Der 20-Jährige inzwischen wieder auf den Beinen. Einer Nachbarin in der dritten Etage ergeht es noch schlimmer. Sie weiß sich nicht zu helfen und springt in die Tiefe. Die Frau liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Auch andere Bewohner des Unglückshauses erzählen meinem Kollegen ihre Geschichte.

Wie es nun weitergehen soll, wissen die Mieter aus der Kernstraße nicht.

Bild des Tages

In Leipzig beteiligten sich mehrere Tausend Menschen an der Klimademonstration von Fridays for Future. © Quelle: Kempner

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

„Gästehaus am Park“ ist nun komplett saniert. Am Freitag wurden die letzten Wohnungen an die Eigentümer übergeben und schräge Episoden erzählt. Einst verkehrten hier DDR-Bonzen, außerdem handelte CSU-Ministerpräsident Franz Josef Strauß mit Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski einen Milliardenkredit aus: Das ehemaligeist nun komplett saniert. Am Freitag wurden die letzten Wohnungen an die Eigentümer übergeben und schräge Episoden erzählt. Mein Kollege Mark Daniel war dabei. „Leipziger Elternexpress“ vereinfacht ab sofort Antragsverfahren für sechs verschiedene Leistungen. Von der Geburtsurkunde, über Elterngeld, Kindergeld und einen Teil des Mutterschaftsgeldes bis hin zum sächsischen Familienpass kombiniert das neue Angebot die verschiedenen Anträge. Zudem wird das Baby beim Einwohnermeldeamt angemeldet und erhält eine Steuer-Nummer. Dervereinfacht ab sofort Antragsverfahren für sechs verschiedene Leistungen. Von der Geburtsurkunde, über Elterngeld, Kindergeld und einen Teil des Mutterschaftsgeldes bis hin zum sächsischen Familienpass kombiniert das neue Angebot die verschiedenen Anträge. Zudem wird das Baby beim Einwohnermeldeamt angemeldet und erhält eine Steuer-Nummer. Björn Meine hat sich den neuen Service angeschaut. Sommer kehrt zurück nach Leipzig. Die Temperaturen bleiben hoch am Wochenende – der Herbst lässt weiterhin auf sich warten. Dernach Leipzig. Die Temperaturen bleiben hoch am Wochenende – der Herbst lässt weiterhin auf sich warten. Wie warm es in Leipzig nochmal wird, lesen Sie hier.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

„Global Space Odyssey Leipzig“ zieht durch die Stadt. Die Veranstaltung bezeichnet sich selbst als „kritische, bunte und laute“ Demonstration für „club/veranstaltungspolitische Themen“ – in diesem Jahr mit einem Schwerpunkt auf Klimapolitik. Start ist um 12 Uhr am Connewitzer Kreuz. Anschließend geht es bis zum Wilhelm-Külz-Park. Diezieht durch die Stadt. Die Veranstaltung bezeichnet sich selbst als „kritische, bunte und laute“ Demonstration für „club/veranstaltungspolitische Themen“ – in diesem Jahr mit einem Schwerpunkt auf Klimapolitik. Start ist um 12 Uhr am Connewitzer Kreuz. Anschließend geht es bis zum Wilhelm-Külz-Park. Hier gibt es die Einzelheiten. RB Leipzig spielt wieder in der Bundesliga und erwartet um 15.30 Uhr den FC Augsburg. Die Stadt testet wieder ein neues Verkehrskonzept. Ziel ist eine freie Fahrt für Straßenbahnen. Deshalb wird die Jahnallee für den Autoverkehr gesperrt. spielt wieder in der Bundesliga und erwartet um 15.30 Uhr den FC Augsburg. Die Stadt testet wieder ein neues Verkehrskonzept. Ziel ist eine freie Fahrt für Straßenbahnen. Deshalb wird die Jahnallee für den Autoverkehr gesperrt. Hier sind die Details der Einschränkungen. Andris Nelsons greift schon am Nachmittag zum Taktstock. Beim Familienkonzert dirigiert er Gewandhauskapellmeistergreift schon am Nachmittag zum Taktstock. Beim Familienkonzert dirigiert er die 5. Sinfonie von Jean Sibelius . Los geht‘s um 16 Uhr und das Konzert wird für Kinder von sechs Jahren an empfohlen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start ins Wochenende,

Ihr Matthias Roth

Newschef

LVZ