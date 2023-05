Leipziger Schulleiterinnen und -leiter registrieren ein wachsendes Problem in ihren Gebäuden: Die Reinigungsfirmen beseitigen nicht den kompletten Dreck. Zu den Ursachen zählen unter anderem Zeitdruck und Personalnot. Die Stadt als Auftraggeber sucht nach Lösungen.

Leipzig. Es ist einiges zusammengekommen. Wollmäuse, Rostkrümel von den Treppengeländern, Snack-Verpackungen und mehr. Die 78. Grundschule hat am vergangenen Mittwoch mit einem „Frühjahrsputz“ Dreckecken beseitigt – auch wegen der schwierigen Situation in puncto Sauberkeit. In Leipzig gibt es mehrere Schulen, an denen dieser Missstand Frust nach sich zieht.