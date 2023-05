﻿Dreckige Leipziger Schulen und die eigene Haustür

Polizeiwache im Leipziger Zentrum evakuiert

Eine mysteriöse Substanz sorgte am frühen Mittwochabend für einen Feuerwehreinsatz am Polizeirevier in der Innenstadt. Die Wache wurde kurzzeitig evakuiert. Am späteren Abend stellte sich heraus, dass die Substanz, die aus einem Plüschteddy austrat, ungefährlich war.