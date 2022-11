﻿Internationale Serie in Leipzig: Dreharbeiten auf der Feinkost

Auf der Feinkost an der Karl-Liebknecht-Straße finden die ganze Woche Dreharbeiten für eine internationale Serie statt. Am Werk sind die Macher von „Der Schwarm“.

Leipzig. Ein Hauch von Hollywood in Leipzig: Aktuell wird auf der Feinkost gedreht. In der Braustraße neben der Feinkost stehen aktuell einige Kräne und Lichttechnik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Concordia" ist der Arbeitstitel der Serie. Wie Tobias Gerginov von der Produktionsfirma "Itaglio Films GmbH" informierte, werden die Dreharbeiten bei der Karl-Liebknecht-Straße voraussichtlich bis Freitag andauern. Die Braustraße neben der Feinkost werde aber nur kurzzeitig gesperrt sein, wenn Technik bewegt werden muss. Es soll keine langfristigen Behinderungen des Verkehrs geben. Insgesamt sind neun Tage für die Dreharbeiten angesetzt.

Produktionsfirma war schon an internationalen Serien beteiligt

Die Serie „Concordia“ ist eine sechsteilige Dramaserie und wird in Rom, Norditalien und Leipzig gedreht, wie das ZDF in einer Pressemitteilung schreibt. Die Produktionsfirma „Itaglio Films GmbH“ ist ein gemeinsames Projekt von ZDF Studios und der Beta Gruppe. Die Produktionsfirma hat bereits die Thrillerserie „Der Schwarm“ produziert, die in Deutschland im Frühjahr 2023 erscheinen soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Concordia" - Dreharbeiten: Noah (Steven Sowah), Juliane (Christiane Paul), Thea (Ruth Bradley), Isabelle (Nanna Blondell) (v.l.) © Quelle: Fabio Lovino/Intaglio Films GmbH

Executive Producer der Serie „Concordia“ ist Frank Doelger, der schon an Serien wie „Game of Thrones“ und „Rom“ beteiligt war.

„Wir werden noch an weiteren Orten in Leipzig drehen“, so Gerginov. Welche Orte das genau sein werden, wollte er jedoch nicht verraten.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue LVZ-App herunter:

- Für iOS

- Für Android

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Roberta Knoll