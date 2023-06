﻿Dreharbeiten laufen: TV-Serie „Public Affairs“ wird in Sachsen gedreht

Leipzig. Sieben Jahre lang gehörte Schauspielerin Nilam Farooq zum Team der Soko Leipzig. 2019 stieg sie aus der ZDF-Krimireihe aus, um neue Projekte machen zu können. Ein solches Projekt führt die 33-jährige Berlinerin jetzt wieder nach Sachsen: Derzeit laufen die Dreharbeiten für die neue Sky-Serie „Public Affairs“, in der Nilam Farooq die weibliche Hauptrolle spielt. Die achtteilige Serie spielt im politischen Berlin und wird eine Mischung aus Drama und Komödie. Gedreht wird aber nicht nur in Berlin. „Tatsächlich wird die Serie in weiten Teilen Sachsens gedreht“, heißt es von der zuständigen PR-Agentur Filmcontact. Genauere Informationen dazu gibt es bislang nicht.

Darum geht es in der Serie aus der Berliner Politik

Es geht um Hauptstadt-Politik, Wirtschaftsinteressen, Machtspiele und private Geheimnisse. Max Lentor (gespielt von Helgi Schmid) ist aufstrebender Lobbyist und in diesem Job die unangefochtene Nummer eins in der Hauptstadt. Doch er muss um seinen Einfluss fürchten, als aus Brüssel eine Konkurrentin nach Berlin zieht: Valerie Hazard (Nilam Farooq). Sie kommt ihm in die Quere und wird zur ernst zu nehmenden Gegnerin. Obwohl immer wieder Funken zwischen den beiden Erfolgsgetriebenen sprühen, treten Max und Valerie lieber gegeneinander an statt auf der gleichen Seite. Dabei schaffen sie es jeweils mit Charme, Köpfchen und Strategie, an ihr Ziel zu kommen.

Nilam Farooq (links) spielte sieben Jahre lang die Assistentin Olivia Fareedi in der ZDF-Reihe „Soko Leipzig“, an der Seite von Steffen Schroeder, Marco Girnth, Andreas Schmidt-Schaller und Melanie Marschke (von links nach rechts). © Quelle: Hendrik Schmidt

Ausstrahlung 2024 auf Sky und WOW

„Public Affairs“ wird von der Münchner Filmproduktionsfirma Isarstraßen Film produziert und unter anderem von der Mitteldeutschen Medienförderung sowie vom Medienboard Berlin-Brandenburg finanziell gefördert. Ein Großteil der Dreharbeiten findet in Sachsen statt. 2024 soll die Serie auf Sky und WOW zu sehen sein. Dazu die beiden Produzenten Susanne Porsche und Felix Fichtner: „Wir freuen uns sehr über unsere Serie „Public Affairs“ – als große Gesellschaftsserie über unser Land und wie wir regiert werden! Aus der Sicht von Lobbyisten, ohne die einfach nichts läuft. Am Puls der Zeit, knallhart recherchiert, mutig und unterhaltsam erzählt.“ Filmemacherin Susanne Porsche (71) ist die Ex-Frau von Wolfgang Porsche, Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG und der Porsche Automobil Holding SE.

Vor der Kamera stehen neben Helgi Schmid und Nilam Farooq unter anderem Valerie Stoll, Ulrike Kriener, Jan Gregor Kremp, Johannes Allmayer, Brix Schaumburg, Barbara Philipp, Bärbel Schwarz und Thorsten Merten. Regie führen Wolfgang Groos („Faking Hitler“, „Pastewka“) und Matthias Koßmehl („WaPoDuisburg“).

