Drehs in Leipzig und Halle: Neue Spielfilme und Serien fürs ZDF in Arbeit

Leipzig. Neue Dreharbeiten fürs ZDF laufen aktuell in Leipzig und Halle. Vom 10. August bis 29. September entstehen in Leipzig zwei weitere 90-Minüter für die „Herzkino“-Reihe „Familie Anders“. Gedreht wird laut ZDF vor den Toren Leipzigs. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2024 geplant, jeweils an einem Sonntag um 20.15 Uhr. Die ersten beiden Folgen wurden 2022 in der Wassermühle Berndorf in Groitzsch gedreht.

Im Mittelpunkt steht Fabian Anders, gespielt von Moritz Treuenfels. Er ist ein erfahrener und erfolgreicher Leipziger Paartherapeut, der Paare in der Krise berät. Privat befindet er sich allerdings selbst gerade in der Trennung von seiner Ehefrau, dargestellt von Bettina Burchard. Nach mehr als zehn Jahren ist die Ehe der beiden nicht mehr zu retten. Sie wollen sich aber nicht zerfleischen, sondern es als Familie mit zwei Kindern anders und besser machen – nämlich mit dem Nestmodell.

Film-Ehepaare sind auch im normalen Leben zusammen

Beim Schauspielerensemble gibt es eine Besonderheit: Die Paare, die zum Therapeuten kommen, werden gespielt von Schauspielerinnen und Schauspielern, die auch im wirklichen Leben ein Paar sind. In den beiden neuen Folgen sind das Ann-Katrin Kramer und Harald Krassnitzer sowie Natalie Spinell und Felix Hellmann. In den ersten beiden Folgen, die im März 2023 ausgestrahlt wurden, waren es Gisa Flake und Knud Riepen sowie Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger.

Für die fünfte Staffel der ZDF-Vorabendserie „Blutige Anfänger“ haben die Dreharbeiten für zwölf neue Folgen in Halle und Berlin begonnen. Die Crime-Serie zeigt, was passiert, wenn ehrgeizige Schülerinnen und Schüler der Polizeifachhochschule Halle zu echten Ermittlern werden.

Die geheimnisvollen Strukturen der Familie von Merseburg

Nach einem tödlichen Anschlag auf zwei Mitglieder der Mordkommission ist das Team noch schwer erschüttert. Doch es muss weitergehen: Der nächste Fall führt die Mordkommission zum Anwesen der Familie von Merseburg, wo Charlotte ihren Cousin Valentin tot aufgefunden hat. Charlotte steht unter Schock: Valentin wurde mit einem Schuss ins Herz ermordet. Je mehr sich das Team in den Fall vertieft, desto mehr taucht es in die geheimnisvollen Familienstrukturen der von Merseburgs ein.

Dass ein smarter Kommissar mit einem ganz anderen Führungsstil, gespielt von René Steinke, die Mordkommission übernimmt und dass eine eher schroffe Kommissarin und Spezialistin für Organisierte Kriminalität, dargestellt von Petra Kleinert, das Team verstärkt, macht die Sache nicht leichter.

Neue Folgen von „Soko Leipzig“ – Ausstrahlung ab September

Die Soko-Leipzig-Kommissare Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer, links) und Jan Maybach (Marco Girnth) inspizieren ein Pensionszimmer, in dem eine Frau scheinbar gefangen gehalten und unter Drogen gesetzt wurde. © Quelle: Uwe Frauendorf

Derzeit entstehen in Leipzig und Umgebung die neuen Folgen für die 24. Staffel der ZDF-Krimiserie „Soko Leipzig“. Die vier Ermittler Ina Zimmermann (Melanie Marschke), Jan Maybach (Marco Girnth), Kim Nowak (Amy Mußul) und Moritz Brenner (Johannes Hendrik Langer) sind nicht immer einer Meinung, kommen aber mit Kompetenz und Teamgeist stets zum Erfolg.

Die Ausstrahlung der neuen Folgen startet im September. Claudia Schmutzler taucht in einer Rolle als Pole-Tänzerin auf. Und wieder kommen markante Schauplätze vor: Augustusplatz, Thomaskirche, Uni-Campus, Karl Liebknecht-Straße, Baumwollspinnerei und Alte Messe. Außerdem werden unbekanntere Locations wie der Fliegerclub Taucha oder das Kulturhaus Böhlen zum Zuge kommen.

