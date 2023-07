Drei Autos in Leipzig angezündet – Polizei fasst Brandstifter

Leipzig. Ein 28-Jähriger soll unter Drogen stehend im Leipziger Süden einen Kleinbus angezündet haben und ist am Samstagabend kurz nach der Brandstiftung gefasst worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Mann bei seiner Ergreifung heftigen Widerstand geleistet und versucht, die Beamten zu treten. Sie blieben unverletzt. Der 28-Jährige wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen und aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Ein Drogentest habe positiv auf Amphetamine reagiert, so die Polizei.

Der 28-Jährige soll gegen 21.50 Uhr auf der Arthur-Hoffmann-Straße in Connewitz einen abgestellten VW T5 in Brand gesetzt haben. Die zeitnah eintreffende Feuerwehr konnte weitere Schäden verhindern. Der 28-Jährige sei nach kurzer Flucht nahe des Tatorts gestellt worden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Brandstiftung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Polizei stellte den angezündeten Kleinbus zur weiteren Spurenanalyse sicher.

Zwei weitere Autobrände im Leipziger Osten

Bereits in der Nacht zu Samstag gegen 1.15 Uhr war im Kohlweg in Schönefeld-Abtnaundorf ein Transporter der Marke Iveco vollständig abgebrannt. Ein davor abgestellter Opel wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Es entstand laut Polizei ein Schaden von rund 15.000 Euro. Auch hier ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung und ließ den abgebrannten Transporter sicherstellen.

Kurz vor 24 Uhr in der Nacht von Samstag zu Sonntag ging im Stadtteil Sellerhausen-Stünz auf dem Gelände eines Recyclinghofes in der Leonhard-Frank-Straße ein Mercedes GLK in Flammen auf. Es entstand Totalschaden. Auch hier ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

