Drei Bücher über den Osten – aber erstmal ein Kaffee

Was wissen Sie über die ostdeutsche Kaffeekrise? Waren Sie gar von ihr betroffen?

Es soll hier um um drei Ost-Bücher gehen, deren Autoren sich zum Teil gerade heftig streiten. Aber die Kaffee-Geschichte ist schnell erzählt und ein bisschen witzig:

In den Siebziger Jahren wurde Kaffee auf der Welt rar und teurer. Zu teuer für die DDR, die also beschloss, einfach selbst Kaffee anzubauen. Weil das gute Kraut aber zwischen Zingst und Zittau nicht gedeiht, fragte man den klimatisch besser gelegenen Bruderstaat Vietnam an – wo man begeistert war. Schon bald lieferte die DDR Maschinen. Vietnam siedelte derweil Menschen um. 10.000 mussten von der Küste ins Land ziehen und fortan Kaffeepflanzen hegen. Anfang der Achtziger Jahre ging es los, die DDR sollte 20 Jahre lang mit Kaffee versorgt werden. Vietnam ließ sich die große Abnahme vertraglich zusichern.

Das einzige Problem: Mit Kaffee ist es ein bisschen wie mit Avocados. Es dauert so zehn Jahre, bis man zum ersten Mal ernten kann. Die ersten koffeinhaltigen Robusta-Bohnen pflückte man in Vietnam also etwa, während in Berlin-Mitte ein leicht überforderter Regierungssprecher Schabowski bereits stammelte: „Das tritt nach meiner Kenntnis … ist das sofort, unverzüglich.“

Die Verträge mit der nicht mehr existierenden DDR waren also dahin. Trotzdem ging die Geschichte für Vietnam gut aus. Deutschland ist heute der größte Abnehmer vietnamesischer Kaffeebohnen. Danach folgt sogar die USA.

Die Geschichte stammt aus dem Buch „Diesseits der Mauer“ von Katja Hoyer. Es ist ein Buch, das – genau wie Dirk Oschmanns „Der Osten, eine westdeutsche Erfindung“ – gerade vielen Ostdeutschen aus der Seele zu sprechen scheint. Die Lesungen sind ausverkauft, die Bücher gehen gut weg.

Es sind natürlich total unterschiedliche Bücher – das eine ist eine DDR-Historie mit Anekdoten wie der Kaffeekrise (hier als kleiner Vorgeschmack). Das andere ist eine Aufzählung ostdeutscher Erfahrungen, die ein Leipziger Professor in seiner akademischen Laufbahn gemacht hat – und daraus seine große, leicht verbitterte These strickt.

Aber die Bücher verbindet, dass es beide gut meinen mit dem Osten. Dafür scheint es immer noch ein Bedürfnis zu geben. Auch überraschend: Beide Bücher haben auch außerhalb der ehemaligen DDR Erfolg: Hoyer, die in UK forscht, stand in Großbritannien auf der Bestenliste. Oschmann tourt mit seinem Buch auch durch einige westdeutsche Städte.

Es gibt ein drittes Buch, das dabei ein bisschen untergeht, das ich aber bislang auch sehr mag: Anne Rabes „Die Möglichkeit von Glück“. Im Gegensatz zu den anderen ist es ein Roman. Und vor allem einer, der es nicht allzu gut meint mit dem Osten. Der ihn jedenfalls nicht in Schutz nimmt vor angeblichen Ungerechtigkeiten. Sondern der, anhand einer Familiengeschichte, die Frage stellt: War die DDR nicht auch eine große Tätergesellschaft? Wollen wir nicht lieber noch mal darüber reden?

Seit einigen Wochen beefen sich die Autorinnen und Autoren, vor allem Rabe, nun hin und her. „Der Erfolg des Buchs macht mich traurig“, schreibt Rabe über Hoyer auf Twitter. Oschmann sagte derweil eine Lesung mit Rabe ab, weil er nicht mit ihr auf einem Podium sitzen will. Hoyer hält sich aus der deutschen Debatte raus, ruft uns aber per ZEIT-Interview süffisant zu: „Ich vermute, in Deutschland hätte ich das Buch so nicht schreiben können.“

Was mir bislang noch zu wenig gesagt wurde: Man muss sich nicht auf eine Seite schlagen. Auch wenn es auf Twitter so wirkt. Es ist nicht verboten, die Bücher interessant bis okay bis aus-der-Seele-sprechend zu finden. So geht es jedenfalls mir.

Die Pittlerwerke waren schon mal totgesagt. Zu laut, zu empfindliche Nachbarn. Hieß es. Aber jetzt passiert erstaunlich viel in der alten Maschinenfabrik im Leipziger Norden. Derzeit gastiert die große Digital-Kunst-Ausstellung „Dimensions“ auf dem Gelände. Mit der „Analog Art Photography“ (Foto oben) öffnete die erste Galerie, mit dem WUEST der erste Club auf dem Gelände. Dank S-Bahn-Anschluss in Wahren könnten die Pittlerwerke zur Spinnerei 2.0 werden.

Fünf Empfehlungen aus LVZ+

