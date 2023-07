﻿Drei Leichenfunde in Leipzig in einer Woche – für die Polizei fast Alltag

Leipzig. In Leipzig sind zuletzt drei Leichen in engem zeitlichen und örtlichen Abstand gefunden worden. In allen Fällen ermittelt die Polizei jetzt zu den Hintergründen. Was viele von uns erschrocken aufhorchen lässt, gehört für die Ermittler in der Messestadt zur Arbeitsroutine. „Todesfälle sind in einer Großstadt etwas Alltägliches“, sagt Josephin Heilmann, Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. So komme es regelmäßig vor, dass jemand anrufe, von einem überfüllten Briefkasten berichte, von einem komischen Geruch im Treppenhaus. Und manchmal finde die Polizei dann eben auch jemanden, der in seiner Wohnung gestorben sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werden Leichen gefunden, sei das aber nicht immer ein Fall für die Polizei, erläutert Heilmann. Das hänge zum einen von der Art des Todesfalls ab, also ob er etwa als nicht natürlich oder unklar eingeordnet wird. Eine Zahl dazu, in wie vielen Fällen die Polizei nach Leichenfunden ermittelt, konnte die Sprecherin auf Nachfrage nicht nennen – sie wird statistisch nicht gesondert erfasst.

Von einem Kanufahrer entdeckt: Auf Höhe der König-Albert-Brücke war am Dienstagabend eine Wasserleiche im Karl-Heine-Kanal gefunden worden. © Quelle: André Kempner

Tote Person zwischen alten Getreidespeichern

Rückblick: Drei Leichen waren in der laufenden Woche in Leipzig gefunden worden, alle drei im Westen der Stadt. Am Montagabend war in einer Wohnung in der Lauchstädter Straße eine tote Person entdeckt worden, die bislang nicht identifiziert werden konnte. Am Dienstagabend hatte ein Kanufahrer eine leblose Person im Karl-Heine-Kanal auf Höhe der Konig-Albert-Brücke gefunden, die sich nur wenige Hundert Meter von der Lauchstädter Straße entfernt befindet. Inzwischen ist klar, dass es sich bei der Wasserleiche um einen 38 Jahre alten Mann handelt. Die Hintergründe beider Fälle sind noch unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fund einer Leiche am Lindenauer Hafen in der Nacht zum Donnerstag ist nach Angaben von Sprecherin Heilmann auch für die Polizei ein eher ungewöhnlicher Fall. Dort waren umfangreich Spuren gesichert worden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lag die Person zwischen den einstigen Getreidespeichern. Hier – aber auch in den beiden anderen Fällen – schließt die Polizei einen Straftatverdacht eigenen Angaben zufolge weder aus noch bestätigt sie ihn.

Ermittlungsarbeit am Donnerstag am Lindenauer Hafen: Eine tote Person lag zwischen den verfallenen Getreidespeichern. © Quelle: André Kempner

Ein Blick in die Kriminalitätsstatistik verrät: Die Zahl der Tötungsdelikte in Leipzig schwankt von Jahr zu Jahr stark. Gab es 2020 sieben Mordfälle und 15 Totschlagsdelikte, sank vor allem die Zahl der Totschlagsfälle im Jahr darauf stark – nämlich um mehr als die Hälfte auf sechs.

2022 hatte die Polizei wieder mehr solcher Delikte zu bearbeiten: acht Morde und 14 Totschläge. „Hier ist besonders wichtig, dass es gelungen ist, alle vollendeten Fälle dieser Schwerstkriminalität aus dem Jahr 2022 aufzuklären und die Täter zu überführen“, sagte Polizeipräsident René Demmler bei der Vorstellung der Statistik für das Jahr 2022.

Gerechnet auf die Zahl der Menschen, die insgesamt in Leipzig sterben, sind drei Leichenfunde in einer Woche statistisch nicht auffällig – auch nicht, wenn man sich nur den Leipziger Westen ansieht, in dem die drei Toten gefunden worden waren. 2022 sind in den Stadtteilen, die zum Westen zählen, 964 Menschen gestorben – also statistisch gesehen etwa 18 pro Woche. Insgesamt gab es 2022 in Leipzig 7106 Todesfälle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viele Menschen bezogen auf die Einwohnerzahl in den einzelnen Leipziger Stadtteilen sterben, schwankt von Viertel zu Viertel. Die genauen Daten zeigt unsere Karte.

LVZ