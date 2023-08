Dreijähriger läuft Seniorin vors Auto

Leipzig. Ein tragischer Unfall ereignete sich am Dienstagabend in der Straße des 18. Oktober. Wie die Polizei am Abend informierte, ist gegen 18.20 Uhr ein dreijähriges Kind von der Fahrerin eines Opel erfasst worden. Der kleine Junge habe zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, sei aber ansprechbar gewesen. Die 71-jährige Pkw-Fahrerin habe keine Chance gehabt, den an einer Ampel bei Rot auf die Straße laufenden Jungen zu sehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autofahrerin hatte Grün

Andere Fahrzeuge hätten die Sicht verdeckt, als die Seniorin bei Grün gerade im Anfahren war und ihr in der zweiten Spur der Junge vor das Auto lief. „Das Kind hatte sich von seiner Mutter losgerissen. Die 30-Jährige war mit dem Jungen und einem weiteren Kind im Kinderwagen unterwegs“, schilderte die Polizei das Geschehen. Da der Junge ins Krankenhaus musste, werde sein Zustand als schwer verletzt gewertet. Mehr konnte über den Zustand des Kindes am Abend nicht mitgeteilt werden.

LVZ