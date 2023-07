Dritte Leiche innerhalb einer Woche im Leipziger Westen

Leipzig. Im Leipziger Westen ist noch eine weitere Leiche gefunden worden – inzwischen die dritte innerhalb von fünf Tagen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen gegenüber der LVZ erklärte, war der verstorbene Mann bereits am Montag im Stadtteil Plagwitz geborgen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach waren die Beamtinnen und Beamten gegen 19.30 Uhr in die Lauchstädter Straße gerufen worden, wo die bislang noch nicht identifizierte Person in einer Wohnung aufgefunden wurde. Hinweise auf eine Straftat gebe es bislang nicht. „Aber wir ermitteln in alle Richtungen“, so die Behördensprecherin weiter.

Weitere Leichenfunde am Dienstag und Mittwoch

Am Dienstagabend hatte ein Kanufahrer dann eine ebenfalls leblose Person im Karl-Heine-Kanal auf Höhe der Konig-Albert-Brücke gefunden, die nur wenige Hundert Meter von der Lauchstädter Straße entfernt ist. Inzwischen ist hier klar, dass es sich bei der Wasserleiche um 38-jährigen Mann handelt. Die Hintergründe sind hier aber auch noch unklar – von einer Straftat ist bislang nicht die Rede.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Mittwochabend war dann auf dem Gelände des Lindenauer Hafens eine dritte Leiche gefunden worden. Nach bisherigen Stand lag die Person dort zwischen den nie in Betrieb genommenen und inzwischen verfallenen Speichergebäuden. Auch hier soll es sich um einen Mann handeln – weitere Informationen sind bislang nicht bekannt. Am Donnerstag war die Polizei vor Ort und sicherte Spuren, darunter auch in den Gebäuden.

Leiden Sie unter einer Krise?

Betroffene, die unter einer akuten Krise leiden und Suizidgedanken haben, können Hilfe beim Infotelefon Depression (der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der Deutsche Bahn-Stiftung) erhalten. Tel: 0800 3344533 (kostenfrei) Sprechzeiten: Mo, Di, Do: 13.00-17.00 Uhr, Mi, Fr: 08.30-12.30 Uhr

Hilfe erhalten Betroffene außerdem beim Psychosozialen Beratungstelefon in Leipzig unter (0341) 99 99 00 01 – Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr.

Außerhalb dieser Sprechzeiten steht auch die bundesweite Telefonseelsorge bereit unter 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222. Beide Rufnummern sind gebührenfrei.

LVZ