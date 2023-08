Drogen-Deals in Spätis und verspätete Züge: Das war der Donnerstag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

sie sind sprichwörtlich die letzte Rettung, wenn am Sonntag der Kühlschrank leer ist oder spätabends Getränke und Knabbereien gebraucht werden. Doch nicht in allen Leipziger Spätis geht offenbar ausschließlich legale Ware über den Tresen. Zumindest in einigen Läden gehörten zuletzt auch Drogen zum Warensortiment. Für vier von ihnen gab es nun Konsequenzen.

Das Leipziger Ordnungsamt sprach gegen die Betreiber der Spätverkaufsstellen eine „Gewerbeuntersagung“ aus, wie es offiziell heißt. Von den 40 bis 50 solcher kleiner Läden im Stadtgebiet sei eine einstellige Zahl bisher im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität polizeilich aufgefallen, bestätigt auch die Polizei.

Drogen und Falschgeld: Alltag ist das in der Leipziger Späti-Branche nach aktuellen Erkenntnissen aber nicht, betont die Polizei, auch wenn zuletzt bei mehreren Razzien Beweismittel sichergestellt wurden. Im Fall des Mords am 19-jährigen Leipziger Jesse L. spielte ein Drogendeal in einem Spätverkauf ebenfalls eine zentrale Rolle. Gegen den mutmaßlichen Drahtzieher wurde jetzt Anklage erhöben. Lesen Sie hier die Hintergründe zu dem Fall.

Ob man mit einer „Gewerbeuntersagung“ die Drogengeschäfte dauerhaft unterbindet, darf bezweifelt werden, meint unser Redakteur Frank Döring, der dazu intensiv recherchiert hat. Denn: Der betreffende Laden kann mit neuem Betreiber weiterlaufen - oder auch mit einem Strohmann.

Vorsicht, bissige Kunst: Das Reichsbahnausbesserungswerk im Leipziger Stadtteil Engelsdorf ist in den letzten Tagen zum Schauplatz einer „Industriebrachenumgestaltung“ geworden. Vom 18. bis zum 20. August und an den beiden darauffolgenden Wochenenden findet in dem Lost Place die "ibug"-Ausstellung statt. Rund 70 Kreative aus aller Welt zeigen dabei ihre Werke urbaner Kunst. © Quelle: dpa

Was bei der „ibug“ passiert: Es ist wie ein Sommercamp für Erwachsene“, sagt die Luxemburgerin Künstlerin Chiara Dahlem.

Mega-Baustelle stockt: Beim Umbau der Waldstraße in Leipzig ging es zuletzt wegen der starken Regenfälle nicht so zügig voran wie geplant. Das könnte den gesamten Zeitplan des Projekts in Verzug bringen, Beim Umbau der Waldstraße in Leipzig ging es zuletzt wegen der starken Regenfälle nicht so zügig voran wie geplant. Das könnte den gesamten Zeitplan des Projekts in Verzug bringen, wie Andreas Tappert berichtet.

Leipzigs traurigste Tiere: Das Tierheim in Breitenfeld platzt aus allen Nähten. Die einäugige Katze Walli, das zickige Kaninchen Undine oder Schlange Annette – sie alle brauchen ein neues Zuhause. Das Tierheim in Breitenfeld platzt aus allen Nähten. Die einäugige Katze Walli, das zickige Kaninchen Undine oder Schlange Annette – sie alle brauchen ein neues Zuhause. Kerstin Decker stellt zehn Tiere vor.

14,50 Euro für den Möbelpacker: Auf Jobvermittlungs-Apps wie Zenjob finden sich viele Aushilfstätigkeiten. Einen Tag an der Supermarktkasse sitzen oder im Biergarten aushelfen – welche Jobs per App vermittelt werden und wie viel dort gezahlt wird, Auf Jobvermittlungs-Apps wie Zenjob finden sich viele Aushilfstätigkeiten. Einen Tag an der Supermarktkasse sitzen oder im Biergarten aushelfen – welche Jobs per App vermittelt werden und wie viel dort gezahlt wird, hat Josa Mania-Schlegel recherchiert.

2raumwohnung auf der Parkbühne: Von 36 Grad sind wir aktuell zwar weit entfernt, trotzdem wird der so betitelte einstige Sommerhit mit großer Sicherheit auf der Parkbühne erklingen, wenn das Berliner Elektropop-Duo dort auftritt. Karten gibt es in der Von 36 Grad sind wir aktuell zwar weit entfernt, trotzdem wird der so betitelte einstige Sommerhit mit großer Sicherheit auf der Parkbühne erklingen, wenn das Berliner Elektropop-Duo dort auftritt. Karten gibt es in der Ticketgalerie.

Wer gewinnt „Mein Lokal, dein Lokal?“ In der Doku-Soap bei Kabel Eins treten seit Montag das „Mala“, das „Cinnamoon“ sowie das „Bibabo“ in Plagwitz an. Am Ende der Sendung am Freitag (ab 17.55 Uhr) wird verraten, In der Doku-Soap bei Kabel Eins treten seit Montag das „Mala“, das „Cinnamoon“ sowie das „Bibabo“ in Plagwitz an. Am Ende der Sendung am Freitag (ab 17.55 Uhr) wird verraten, wer den Wettkampf am Herd gewonnen hat.

