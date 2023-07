Bekommt Leipzig einen Drogenkonsumraum? Die Stadtverwaltung soll bis Jahresende zunächst eine Machbarkeitsstudie vorlegen.

Leipzig. Die Stadt will in der Drogenpolitik umsteuern: Bis Jahresende 2023 soll zunächst eine Machbarkeitsstudie vorgelegt werden, um betreute Drogenkonsumräume in Leipzig zu etablieren. Der Stadtrat folgte einer Initiative der Fraktionen Linke, Bündnis 90/Grüne sowie Freibeuter. Dabei soll zunächst der Bedarf für solche Drogenkonsumräume ermittelt werden, in denen Menschen unter hygienischen und risikoarmen Bedingungen und mit einfachem Zugang zur Beratung Drogen konsumieren können.