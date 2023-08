﻿Wegen Drogendeals: Stadt geht gegen vier Leipziger Späti-Betreiber vor

Leipzig. Razzien, Ermittlungen, Drogenfunde: Immer mal wieder geraten Spätverkaufsstellen in Leipzig ins Visier der Ermittler. Auf Anfrage der LVZ hatte Behördensprecher Olaf Hoppe bestätigt: Im zuständigen Fachkommissariat ist das Problem bekannt. Von den 40 bis 50 solcher kleiner Läden im Stadtgebiet sei eine einstellige Zahl bisher im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkriminalität polizeilich aufgefallen.

Doch wie reagiert die Stadt, wenn Gewerbetreibende zu Kriminellen werden? Haben die Deals in den Spätis Konsequenzen für die Betreiber? Offenbar schon: Wie das städtische Ordnungsamt gegenüber der LVZ mitteilte, sind bereits etwa ein halbes Dutzend Fälle aus diesem Jahr bekannt.

Der Hebel für die Kommune ist die sogenannte Gewerbeuntersagung. Diese könne allerdings nur verfügt werden, „wenn sich der Gewerbetreibende als unzuverlässig erweist, sein Gewerbe zu betreiben oder fortzuführen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Definition für Unzuverlässigkeit: Als unzuverlässig anzusehen ist demnach derjenige, der nach dem Gesamteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe künftig ordnungsgemäß ausübt. „Die Gewähr bietet der Gewerbetreibende dann nicht, wenn in der Vergangenheit Tatsachen eingetreten sind, die Maßnahmen zum Schutz gefährdeter Rechtsgüter erforderlich machen, weil künftige weitere Verstöße wahrscheinlich sind“, beschreibt es die Stadt.

Die meisten betroffenen Spätis im Leipziger Osten

Konkrete Gründe dafür können etwa Straftaten und Ordnungswidrigkeiten mit Gewerbebezug sein, Steuerrückstände an gewerbebezogenen Steuern, beharrliche Verstöße gegen die Erfüllung steuerliche Erklärungspflichten, Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche Pflichten sowie persönliche Mängel des Gewerbetreibenden.

Allein im laufenden Jahr 2023 wurden laut Angaben des Ordnungsamtes vier bestandskräftige Gewerbeuntersagungen gegen Betreiber von Spätverkaufsläden ausgesprochen, bei dem sich der Bescheid auf die Erfüllung eines Straftatbestandes stützt. Eine weitere Gewerbeuntersagung betraf der Stadt zufolge den Inhaber einer Bar. Von den insgesamt fünf Objekten befanden sich vier im Leipziger Osten – konkret in den Stadtteilen Neustadt-Neuschönefeld und Reudnitz – sowie eine Adresse in Neulindenau im Westen von Leipzig.

Gewerbeuntersagung richtet sich nur gegen Person

Allerdings steche bei Gewerbeuntersagungen keine Branche besonders heraus, betonte die Stadt. Neben dem Einzelhandel und gastronomischen Einrichtungen seien beispielsweise auch Handwerksbetriebe und der Dienstleistungssektor betroffen. Das Aus am jeweiligen Standort muss dies aber nicht zwingend bedeuten. Denn diese Gewerbeuntersagungen richten sich nie gegen Objekte oder Adressen, erläuterte das Ordnungsamt, sondern immer im konkreten Einzelfall gegen den jeweiligen Betreiber oder Gewerbetreibenden.

Bei mehreren Razzien in Spätverkaufsstellen in den Stadtteilen Neustadt-Neuschönefeld und Schönefeld-Abtnaundorf hatten Zoll und Polizei größere Mengen Cannabis, Methamphetamine, Heroin und Kokain sichergestellt. Ein Späti-Betreiber war auch wegen Falschgelds ins Visier der Behörden geraten. Gemessen an der gesamten Betäubungsmittelkriminalität in Leipzig stellten die kleinen Läden jedoch keinen Schwerpunkt für die Arbeit der Ermittler dar, so Behördensprecher Hoppe.

