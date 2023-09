Drogenfund in Leipzig: Polizei stellt 44 Kilo Betäubungsmittel sicher

Leipzig. Die Polizei Leipzig hat größere Mengen Drogen im Stadtgebiet sichergestellt. Wie eine Behördensprecherin erklärte, konnten bereits am Dienstag insgesamt 44 Kilogramm verschiedenster Betäubungsmittel bei Durchsuchungen in vier Wohnungen sowie in einem Fahrzeug beschlagnahmt werden. Ein 22-Jähriger und ein 25-Jähriger seien vorläufig festgenommen worden.

Gegen der 25-Jährigen wurde inzwischen ein Haftbefehl durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Leipzig erlassen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der 22-Jährige sei später wieder entlassen worden. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eröffnet.

