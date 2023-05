﻿„Ich bin froh, wenn sie am Leben bleiben“: Unterwegs mit Streetworkern der Drogenhilfe Leipzig

Leipzig. Am Heck des Kleinbusses steht die Flügeltür offen, eine Handvoll Menschen versammelt sich davor. Folgendes wird ihnen aus dem Bus gereicht: Kanülen, 12 bis 20 Millimeter lang. Einwegspritzen für einen, zwei und fünf Milliliter. Steriles Wasser in daumengroßen Einwegverpackungen. Und Rauchfolie.

Davon lässt sich Marcel ein paar Blätter geben, dann setzt er sich an die Biergartengarnitur neben dem Transporter. Im Schutz der Tischplatte schüttet er Pulver auf die Folie, rollt sie zu einer Kugel zusammen, behält alles in seiner Hand. Er weiß, dass er all das hier, am Bus der Sozialarbeiter, eigentlich nicht darf. Aber so kann er das Heroin in der Folienkugel schneller schlucken, sollte die Polizei kommen.

Marcel ist 34 Jahre alt und schon fast sein halbes Leben lang drogenabhängig. Er hat schon vieles genommen, Crystal und Benzos, vor allem Heroin. „Aber von den Spritzen bin ich weg, komplett“, sagt Marcel. Zwei, drei Mal wiederholt er Varianten dieses Satzes, freut sich. „Jetzt muss nur noch das hier weg“, sagt er und zeigt die Folienkugel zwischen Daumen und Zeigefinger vor.

Marcel ist schon fast sein halbes Leben lang drogenabhängig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Normalerweise raucht Marcel das Heroin von der silbernen Folie – eine Art des Konsums, die als weniger risikoreich gilt. Aber man sieht Marcel an, dass er sich die Droge lange Zeit gespritzt hat, er zeigt es selbst vor: An seinen Armen und Beinen sind runde Narben, überlappen einander. Es sind Überbleibsel von Abszessen, entstanden durch dreckige Spritzen, dreckiges Wasser, hektisches Drücken.

Wahrscheinlich also ist das Leben von Marcel jetzt, seitdem er nur noch raucht, tatsächlich besser als vorher und tatsächlich ein Grund zur Freude. Aber weil es das Leichteste ist, die Leben der Anderen per Abstand zur eigenen Welt zu vermessen, irritiert seine Freude trotzdem. Wie kommt Marcel da raus?

Sozialarbeiter kümmern sich auch, wenn es nicht um Drogen geht

Karsten Kriebitzsch hat längst aufgehört, sich diese Frage zu stellen – oder jedenfalls stellt er sie sich nicht vorrangig. Kriebitzsch ist Sozialarbeiter beim Zentrum für Drogenhilfe am Klinikum St. Georg. Zweimal in der Woche fahren er und seine Kolleginnen und Kollegen mit dem Kleinbus hier vor: auf der dreieckigen Grünfläche an der Koehlerstraße, genannt Koehlerplatz, im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld, an der Grenze zu Reudnitz. Der Platz ist seit Jahren einer der Hotspots der Drogenszene in Leipzig. Und Kriebitzsch arbeitet seit 2009 als Streetworker. Er sei froh, sagt er, wenn er den Abhängigen regelmäßig Kaffee, Müsli und Behälter zum Wegwerfen ihrer Spritzen reichen kann. „Es ist aber nicht unser Job, zu bewerten, wie jemand sein Leben lebt“, sagt Kriebitzsch. Er fragt sich also nicht, wie Marcel aus seiner Welt schnellstens rauskommt. Sondern erst mal: Wie kann er, die Umstände von Marcels Leben akzeptierend, am besten helfen?

Karsten Kriebitzsch vor dem Bus der Sozialarbeiter am Koehlerplatz im Leipziger Osten. © Quelle: Eyad Abou Kasem

„Die Beerdigung zum Beispiel“, sagt Marcel, „und dieses Gericht – wie hieß das noch?“ Die Frage geht an Karsten Kriebitzsch. Marcel und der Sozialarbeiter kennen sich schon seit Jahren. „Nachlassgericht“, antwortet Kriebitzsch. „Nachlassgericht“, wiederholt Marcel und erzählt, wie innerhalb kurzer Zeit mehrere seiner Familienmitglieder gestorben seien, darunter seine Mutter. Er wusste nicht, dass er einen Erbschein braucht. Und als er es wusste, wusste er nicht, wie er ihn bekommt. Karsten Kriebitzsch hat ihm geholfen, begleitet ihn zu Terminen, auch ein zweites Mal, falls Marcel nicht kommt. Kriebitzsch kümmert sich um Dinge, die nichts mit den Drogen in Marcels Leben zu tun haben – um die er sich aber wegen der Drogen nicht alleine kümmern kann. „Was ich mache“, sagt Kriebitzsch, „ist Beziehungsarbeit.“ Und wenn die Gelegenheit irgendwann günstig sei, dann könne man auch noch einmal darüber sprechen, ob einer der Abhängigen nicht doch noch mal eine Therapie versuchen wolle.

Leipziger Drogenhilfe hat zu mehr Konsumenten Kontakt

Die Zahl der Konsumenten, an die die Drogenhilfe in Leipzig Spritzen und Folien ausgibt, steigt seit Jahren – was nicht heißt, dass es auch mehr Konsumenten an sich gibt. Sicher ist: Die Menschen werden immer mal wieder an unterschiedlichen Orten in der Stadt sichtbar. Gerade ist das die Gegend rund um den Koehlerplatz und eine nahe gelegene Brache. Anwohner berichten davon, wie hier zuletzt mehr Konsumenten unterwegs waren als zuvor.

„Irgendwo müssen sie ja hin“, sagt Sozialarbeiter Kriebitzsch. Auf einem Spaziergang von Neustadt-Neuschönefeld nach Reudnitz zeigt er auf viele Baustellen und Neubauten, erzählt: Früher seien hier und da und dort Rückzugsräume gewesen für Drogenabhängige. „Die Menschen waren schon immer da, aber sie fallen mehr und mehr auf, weil die Stadt sich verdichtet.“

Kriebitzsch wäre es auch lieber, würden sich die Abhängigen nicht hektisch irgendwo ihre Spritze setzen, mit Schlamm an den Füßen und mit Pfützenwasser zum Aufkochen. Die Idee eines offiziellen Drogenkonsumraums findet er deswegen gut. „Dann ziehen die Leute nicht mehr von einer Grünfläche zur nächsten, und auch die Polizei kann sie zielorientiert des Platzes verweisen“, sagt er. Die Linken-Fraktion hat die Diskussion über einen solchen Ort vor einigen Wochen in die Stadtpolitik getragen. „Aber ich weiß natürlich, dass das, was wir tun, nicht die beste Lobby hat“, sagt Kriebitzsch.

Am Bus der Sozialarbeiter gibt es Kaffee, Tee, Müsli – und Kanülen, Spritzen, Rauchfolie. © Quelle: Eyad Abou Kasem

„Lars, was darf’s sein?“ Ein schmaler Mann mit halblangem, blonden Jahr ist an den Kleinbus der Streetworker gekommen. Er bittet um eine Fassbrause und heißt nicht wirklich Lars. Aber weil er gleich Dinge sagen wird, die ihn in Schwierigkeiten bringen könnten, belassen wir es dabei. Zuerst kommt Lars auf die benutzten Spritzen zu sprechen, die um den Koehlerplatz und die Brache manchmal herumliegen. „So was gehört sich nicht, hier laufen Kinder rum“, sagt er. Er nehme seinen Dreck immer mit und die Drogen sowieso am liebsten an Orten, an denen er Ruhe hat – auch vor anderen Konsumenten, die ihn anschnorren könnten. Das sei schwer, derzeit schläft er in einer Notunterkunft im Nordosten der Stadt. Lars nimmt Heroin und Amphetamine. „Aber in Maßen. So, dass es mir gut geht“, sagt er – und da ist er wieder: Dieser völlig andere Maßstab für einfach alles.

Nach der Entgiftung „knallt der Stoff mehr“

„Ich hab’ halt ein paar Grundsätze“, sagt Lars, der Mitte 30 ist und seit seiner Volljährigkeit drogenabhängig. Er wolle nicht so super drauf sein oder psychotisch, wie es manche seiner Bekannten seien, wegen der Mischung aus Crystal und Heroin. Er wolle nicht stehlen, jedenfalls nicht schon wieder, denn früher habe er das oft getan, insgesamt sechseinhalb Jahre Gefängnis habe ihm das eingebracht. Und er wolle zur Entgiftung. Gerade hat er einen eigentlich ausgemachten Termin nicht geschafft, aber beim nächsten soll es klappen. Entgiftung, sagt Lars, sei ab und zu nötig, damit man seinen Körper mal wieder richtig spüre. „Und ganz ehrlich“, sagt Lars, „hinterher knallt der Stoff mehr“.

Aus dem Heck des Busses verteilen die Sozialarbeiter Konsumartikel. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Zwei Stunden lang stehen die Sozialarbeiter am Koehlerplatz, dann packen sie die Bierbänke wieder ein, schließen die Flügeltüren. „Für mich“, sagt Karsten Kriebitzsch, „ist es ein Erfolg, wenn ich die Leute nach einem Jahr immer noch am Bus sehe. Wenn sie noch am Leben sind“.

