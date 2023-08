﻿Drogenrazzia in Leipziger Späti: Spürhund findet Heroin und Crystal

Leipzig. Heroin, Crystal und auch Schmerztabletten: Ermittler der Leipziger Polizei sind erneut auf einen Spätverkaufsladen gestoßen, in dem neben Getränken und Snacks auch illegale Drogen gehandelt wurden. Wie Behördensprecherin Susanne Lübcke am Dienstag mitteilte, fand bereits am vergangenen Mittwoch eine Durchsuchung des Geschäfts in Neustadt-Neuschönefeld statt.

Der Stadtteil war bereits in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach im Visier der Polizei. Nach LVZ-Recherchen waren die meisten Späti-Betreiber, denen die Stadt Leipzig im Zusammenhang mit Straftaten in diesem Jahr die Ausübung des Gewerbes untersagt hatte, in Neustadt-Neuschönefeld und Reudnitz. Erst im Juli hatte der Zoll hier in einem Spätverkauf mehrere Portionseinheiten Betäubungsmittel. Im selben Stadtteil war im Mai bei einem anderen Späti verschiedenes Rauschgift sichergestellt worden.

Späti in Leipzig hat auch rezeptpflichtige Schmerztabletten im Angebot

Im aktuellen Fall ging die Polizei Hinweisen nach, dass aus dem verdächtigen Spätverkauf heraus Rauschgift verkauft werde. Bei der Razzia des zuständigen Fachkommissariats mit Kräften der Bereitschaftspolizei und der Diensthundestaffel der Inspektion Zentrale Dienste bei der Polizei wurden bei dem syrischen Späti-Verkäufer (24) zunächst mehrere Konsumeinheiten Heroin und Crystal sowie Geld in szenetypischer Stückelung gefunden.

Danach erschnüffelte ein Rauschgiftspürhund in einem Nebenraum des Spätverkaufs eine größere Menge Betäubungsmittel. Sichergestellt wurden schließlich mehrere Hundert Gramm Heroin, über zwanzig Gramm Crystal und eine zweistellige Anzahl an verschreibungspflichtigen Schmerztabletten sichergestellt, so Susanne Lübcke. Gegen den 24-Jährigen Verkäufer des Ladens wurde nach Polizeiangaben ein Ermittlungsverfahren wegen des Tatvorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.

Trotz mehrerer Durchsuchungen und Drogenfunden allein in diesem Jahr im Stadtgebiet sind bisher nur einzelne Shops im Zusammenhang mit Drogenhandel polizeilich aufgefallen, teilte die Behörde auf LVZ-Anfrage mit. Deren Zahl liege im einstelligen Bereich, hieß es, 40 bis 50 solcher kleiner Läden gibt es derzeit im Stadtgebiet. Hinsichtlich der Fallzahlen sei dies im Kontext der Betäubungsmittelkriminalität kein Schwerpunkt.

