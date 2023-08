Drogenrazzien in Leipziger Bars im Osten – Festnahme in Connewitz

Leipzig. Spezialkräfte der Leipziger Polizei haben am Montagabend zwei gastronomische Einrichtungen in der Eisenbahnstraße (Neustadt-Neuschönefeld) durchsucht. Laut Augenzeugen waren die Beamtinnen und Beamten mit Maschinenpistolen bewaffnet, als sie sich Zutritt zum „Torero Pub“ und zur einige Hundert Meter entfernten „King Bar“ verschafften.

Wie ein Sprecher der Leipziger Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärte, seien die Maßnahmen im Zuge von Ermittlungen im Drogenmilieu angeordnet worden. „Es gab Hinweise, dass aus den beiden Lokalen heraus Betäubungsmittel verkauft wurden.“ Es werde diesbezüglich allerdings noch gegen unbekannt ermittelt. „Es heißt also nicht, dass bereits ein Verdacht gegen die Inhaber der Einrichtungen besteht“, so der Sprecher weiter.

Insgesamt seien am Montagabend die Identitäten von elf Personen festgestellt und diverse Betäubungsmittel sicher gestellt worden – darunter Cannabis, Haschisch, Crystal, Ecstasy und Kokain. Zudem wurde Bargeld im vierstelligen Bereich gefunden, heißt es. Die Ermittlungen dauern noch weiter an.

Polizei nimmt 39-Jährigen in Connewitz fest

Bereits am Freitagmorgen hatten Ermittler des Rauschgiftkommissariats eine Wohnung im Stadtteil Connewitz durchsucht. Hier stand der 39-jährige Bewohner in Verdacht, mit Betäubungsmitteln zu handeln. Die Polizei konnte in der Wohnung laut eigener Angaben 1,5 Kilogramm verschiedenster Substanzen sicherstellen – darunter Marihuana, Crystal und Amphetamine. Zudem seien zwei illegale Waffen in der Wohnung gefunden worden. Gegen den 39-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

In den vergangenen Wochen hatte es auch in verschiedenen Spätverkäufen ähnliche Durchsuchungsmaßnahmen wegen des Verkaufs von Betäubungsmitteln gegeben. Im Juli soll der Zoll bei einer solchen Razzia mehrere Portionspäckchen sicher gestellt haben. Dabei habe es sich unter anderem um Heroin, Crystal und Schmerztabletten gehandelt. Obgleich es in diesem Jahr bereits mehrere Maßnahmen in den gut 40 bis 50 Leipziger Spätis gab, seien nur einzelne tatsächlich auch mit dem Verkauf von Betäubungsmitteln aufgefallen, so die Polizei weiter.

