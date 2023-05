﻿Offene Drogenszene in Reudnitz: „Konsum ist Teil des Stadtbilds“

Leipzig. Einst wurden auf dem Grundstück in Reudnitz Autos repariert, jetzt stehen die Gebäude und Garagen leer. Im Zaun um das Gelände ist ein großes Loch. An einem Frühlingsvormittag schlüpfen alle paar Minuten Menschen hindurch, verschwinden über einen ins Gras getrampelten Pfad in der Brache. Was sie dort tun, bleibt verborgen, ist aber kein Geheimnis: Sie spritzen Crystal und Heroin, rauchen Cannabis, schlucken Benzos.

Das Grundstück liegt an der Breiten Straße, nicht weit entfernt vom Kaufland in Reudnitz. Eine nahe Grünfläche ist seit Jahren als Ort bekannt, an dem Menschen Drogen nehmen. Zuletzt hat sich die Zahl der Konsumenten zwischen Brache und Grünfläche erhöht, davon berichten Anwohnerinnen und Streetworker. Grund ist unter anderem, dass es im wachsenden Leipzig immer weniger ungenutzte Flächen gibt, dass die Rückzugsräume für Süchtige knapper werden. Die Linke im Stadtrat hat deshalb eine alte Diskussion wieder angeschoben: Braucht Leipzig einen Drogenkonsumraum?

Die Anwohner in Reudnitz beobachten den offenen Drogenkonsum in ihrem Viertel schon lange. „Zuletzt hat das aber sehr zugenommen“, sagt eine Frau, die seit mehreren Jahren nahe der Breiten Straße lebt und in einem Kindergarten in der Gegend arbeitet. Dort werde der Garten regelmäßig nach weggeworfenen Spritzen durchsucht. Ende Februar hatte die Frau die Polizei gerufen, weil drei Menschen in ihrem Hausflur saßen und offenbar Drogen nahmen. „Drogenkonsum ist Teil des Stadtbilds“, sagt die Frau, „ich bin niemand, der das einfach nur weghaben will.“ Wenn der Konsum aber in den Hausfluren stattfinde, sei für sie eine Grenze überschritten.

20 Einsätze vom Rettungsdienst im Jahr 2021 an der Brache

Wie viele Menschen im Haus an der Breiten Straße Drogen konsumieren, kann die Stadt Leipzig auf Anfrage nicht sagen – die Zahl schwanke. Dem Suchtbericht der Stadt vom vergangenen Sommer zufolge hat zumindest die Zahl der Konsumenten rund um die Grünfläche an der Koehlerstraße während der Corona-Pandemie wieder zugenommen. Auch die Zahl der 2021 im Leipziger Osten gefunden Spritzen ist gestiegen: um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Dass sich die Situation um die Brache an der Breiten Straße ändert, ist nicht abzusehen. Zwar soll das Grundstück der Stadt zufolge bebaut werden, konkret sind die Pläne aber noch nicht. Der private Eigentümer des Geländes wurde der Stadtverwaltung zufolge zuletzt im März aufgefordert, sein Grundstück zu sichern – also auch: das Loch im Zaun zu schließen. Passiert ist das bislang nicht. Die Situation ist auch für die Drogenkonsumentinnen und -konsumenten gefährlich. Knapp 20-mal wurde der Rettungsdienst im vergangenen Jahr an die Adresse alarmiert. Anfang Mai hatte es auf dem Gelände gebrannt.

Selbst wenn das Grundstück gesichert oder irgendwann bebaut sein sollte – der Drogenkonsum wird bleiben. Karsten Kriebitzsch arbeitet seit 15 Jahren als Streetworker und weiß, wie mühsam es ist, die Situation für Menschen mit Suchtkrankheiten zu verbessern. „Für mich ist es ein Erfolg, wenn meine Klienten nach einem Jahr noch am Leben sind“, sagt er. Von den Drogen wegzukommen, ein strukturiertes Leben zu führen, sei sehr schwer. Kriebitzsch erinnert sich an nur zwei solcher „Vorzeigefälle“ aus seiner Arbeit. Für ihn geht es deshalb darum: den Menschen im täglichen Leben zu helfen, zuzuhören, saubere Spritzen auszuhändigen.

Drogenkonsumraum-Ideen bislang immer gescheitert

All das, so sehen das jedenfalls die Fraktionen der Linken, der Freibeuter und der Grünen im Stadtrat, funktioniere am besten, wenn es in Leipzig einen Drogenkonsumraum gebe – also einen Ort, an dem Süchtige ihre Rauschmittel nehmen dürfen, an dem sie gesundheitlich versorgt und beraten werden. Die Fraktionen haben dazu einen Antrag im Stadtrat gestellt. Ein Konsumraum, heißt es darin, mache das Leben der Betroffenen sicherer – und helfe allen in der Stadt, weil seltener in Parks oder auf offener Straße Drogen genommen würden. Nötig zur Einrichtung eines Konsumraums ist allerdings eine Rechtsverordnung des Freistaats. Frühere Initiativen dieser Art, auch solche auf Landesebene, sind gescheitert.

Experten weisen darauf hin, dass es beim Erfolg von Drogenkonsumräumen sehr auf die Details ankomme – etwa darauf, ob man darin nicht nur spritzen, sondern auch rauchen darf. Die Stadt Leipzig will aktuell nicht sagen, wie sie die Sache sieht – es werde ein Verwaltungsstandpunkt dazu erarbeitet.

