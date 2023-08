﻿Von der Reis-Bowl bis zum Wildgulasch: Vier Restaurants rechnen aus, wie viel teurer das Essen werden würde

Leipzig. Die Gastro-Branche schlägt Alarm: Weil zur Jahreswende die Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants wieder von 7 auf 19 Prozent steigen soll, drohen weitere Preis-Erhöhungen auf der Speisekarte. Aber wie wirkt sich das konkret für Gäste aus? Vier Leipziger Beispiele zeigen, wie sehr sich die Spirale tatsächlich drehen wird.

Frühstück im Café Gloria

Tobias Piwowar sieht das drohende Szenario als letztes Glied einer fatalen Kette. „Steigender Mindestlohn, hohe Energiekosten, teurere Ware – wenn ab Januar die 19 Prozent zurückkommen, wird die Gastronomie eine ständig bedrohte Niedriglohn-Branche bleiben, in der man nicht gern arbeitet“, prognostiziert Piwowar, der gemeinsam mit Susan Finke das Café Gloria am Thomaskirchhof 2017 eröffnete.

„Frühstück für Zwei“ im Café Gloria am Thomaskirchhof: Aktuell bezahlt man 36,90. Steigt die Mehrwertsteuer, würde es knapp 40 Euro kosten. © Quelle: André Kempner

Die angekündigte Steigerung verdeutlichen sie anhand ihres „Frühstücks für Zwei“: Vor Corona stand es für 27,90 Euro auf dem Plan, aktuell bezahlt man dafür 36,90 Euro. „Kommt die Mehrwertsteuer-Erhöhung, kratzen wir an der 40-Euro-Grenze“, sagt Finke. „Unsere Zutaten für Speisen haben eine hohe Handwerksqualität, und davon möchten wir nicht abrücken. Nur werden sich dieses Frühstück dann immer weniger Menschen leisten können oder wollen.“

Reise-Bowl im Restaurant Vacay

Khanh Linh Pham, Inhaberin des Restaurants Vacay an der Jahnallee, macht eine Rechnung anhand des besonders beliebten Gerichts „Salmon on Fire“ auf. Diese Reis-Bowl mit Lachsfilet kostete früher 13,90 Euro, seit der kriegsbedingten Inflation 16,90 Euro. Zur nahenden Steuererhöhung addiert sie den weiteren Anstieg des Mindestlohns von 12 auf 12,41 Euro ab Januar. „Dann wird ,Salmon on Fire’ 19,90 Euro kosten müssen“, sagt die 26-Jährige.

„Salmon on Fire“ im Restaurant Vacay: Die Preise für den Lachs sind vor allem durch die Inflation in die Höhe geschossen. © Quelle: André Kempner

Denn schon allein die Einkaufspreise sind in die Höhe geschossen: Der für das Sushi verwendete Label Rouge Lachs aus Schottland lag früher bei 11 Euro pro Kilo, jetzt bei bis zu 20. „Bei einer Kiste Lachs macht das eine Differenz von bis zu 200 Euro aus“, erklärt die Gastronomin, die betont: „Bei einem Durchschnittspreis von 18 Euro pro Gericht denken viele, wir würden uns die Taschen füllen. In Wahrheit reicht das gerade mal aus, um die Kosten zu decken.“

Catering aus der Food-Manufaktur Bürgerhaus Lützschena

Was wenige auf dem Schirm haben: Der Mehrwertsteuersatz von 7 auf 19 Prozent wird auch Catering-Unternehmen betreffen, die beispielsweise Schulen oder Seniorenheime beliefern. „Die nötige Preiserhöhung wird dann auf dem Rücken von Familien oder Senioren ausgetragen“, kündigt Andreas Göhlitz an, Chef der Food-Manufaktur Bürgerhaus Lützschena. Sein Beispiel: Für ein Kinderessen liegt der durchschnittliche Grundpreis momentan bei 3,10 Euro. „Ich müsste zwölf Prozent draufschlagen, wir wären also bei 3,50 Euro“, so Göhlitz.

Auch Schulessen wird teurer, beispielsweise der Nudelteller mit Wurstgulasch vom Caterer Bürgerhaus Lützschena. Der Preis von 3,10 Euro würde um 40 Cent steigen. © Quelle: André Kempner

Wild im Landgasthof Goldener Hirsch

Im Landgasthof Goldener Hirsch in Dölzig müsste ebenfalls an der Schraube gedreht werden. Den populären „Wilden Gulasch“ – Fleisch vom Wildschwein, Reh und Dammhirsch mit hausgemachten Klößen und Rotkraut – musste Inhaber Lutz Köhler wegen Corona von 19,50 Euro um einen Euro verteuern, seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine auf 22,95 Euro. Kommen die 19 Prozent bei der Mehrwertsteuer, „muss ich mindestens auf 24,95 Euro raufgehen“, sagt Köhler.

Landgasthöfe wie seiner haben einen gravierenden Nachteil: Sie liegen abseits urbaner Geschäftigkeit und haben kein Laufpublikum. „Wegen der Krisen überlegen sich die Leute ja schon jetzt dreimal, ob sie essen gehen. Weil die Umsätze sinken, können wir uns die früheren Öffnungszeiten nicht mehr leisten.“ Montag und Dienstag hat der Goldene Hirsch geschlossen, werktags öffnet er erst ab 17 Uhr statt mittags.

Häufig bestellt im Goldenen Hirsch: „Der wilde Gulasch“, zubereitet von Chefkoch Patric Winkler (41). Die Speise könnte ab Januar erneut teurer werden und dann knapp 25 Euro kosten. © Quelle: Michael Strohmeyer

Aber auch für kleine Läden verschärft sich die Situation, trotz Zentrumsnähe. „Große Restaurants in Bestlage könnten die Steuererhöhung verkraften“, sagt Vacay-Chefin Linh Pham. „Für Kleinunternehmer werden spätestens die 19 Prozent zum blanken Überlebenskampf führen.“ Gastronomen bleibt die Hoffnung, dass die gerade angelaufene Petition des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) etwas bewirkt.

Die Bundesregierung hatte die Umsatzsteuer auf Speisen und Verpackungsdienstleistungen im Zuge der Corona-Pandemie von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und stark gestiegener Energiepreise wurde die Regelung nochmals bis Ende 2023 verlängert. Ob sie 2024 tatsächlich ausläuft, wird wahrscheinlich erst im November entschieden. Bei einer Erhöhung sind laut einer Dehoga-Umfrage in Deutschland 12.000 Restaurants, Imbissstuben und Cafés von der Schließung bedroht.

