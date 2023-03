Drohne am Flughafen Leipzig/Halle legte Flugverkehr lahm

Eine Drohne hat den Flugverkehr am Flughafen Leipzig/Halle für knapp eine Stunde lahm gelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich das Flugobjekt am Sonntagabend in der Sicherheitszone des Flughafens bewegt. Es verschwand dann spurlos.

Schkeuditz. Wegen einer Drohne in der Sicherheitszone des Flughafens Leipzig/Halle wurde am Sonntagabend der Flugverkehr für knapp eine Stunde eingestellt. Wie die Polizei am Montag erklärte, habe ein Flieger zu einem anderen Flughafen umgeleitet werden müssen, vier Frachtmaschinen hätten erst verspätet starten können.

Die Drohne war gegen 21.45 Uhr von einem Hubschrauber der Bundespolizei gesichtet und in Richtung Schkeuditz verfolgt worden, bis sie verschwand. Beamte suchten am Boden den Bereich ab – vergebens. Die Kripo ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Am Samstag war bereits gegen 2 Uhr eine Drohne am Airport gesichtet worden.