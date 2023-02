Drohung auf Leipziger Spielplatz: Polizei nimmt 22-Jährigem die Schreckschusswaffe ab

Im Nordwesten Leipzigs hat am Samstagabend ein Mann mehrere Jugendliche auf einem Spielplatz bedroht. Die Polizei konnte ihn später im Öffentlichen Nahverkehr stellen und ihm eine Schreckschusswaffe abnehmen.

Leipzig. Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Spielplatz im Leipziger Stadtteil Möckern gerufen. Augenzeugen hatten demnach berichtet, dass ein Mann auf dem Areal an der Erika-von-Brockdorff-Straße Jugendlich mit einer Waffe bedrohe.

Als die Polizei gegen 19 Uhr am Spielplatz eintraf, wurden dort mehrere Jugendliche angetroffen, die den Vorfall bestätigten und eine Beschreibung des mutmaßlichen Täters abgaben. In der Folge konnten die Beamtinnen und Beamten den beschriebenen 22-Jährigen in einem Linienbus der Leipziger Verkehrsbetriebe auffinden.

„Er hatte eine Schreckschusswaffe dabei, für die er nicht die notwendige Erlaubnis besaß. Die Waffe wurde sichergestellt“, heißt es im Polizeibericht. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.