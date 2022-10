﻿Nach Drohung gegen Kirche: Tatverdächtiger in Psychiatrie

Nach der Drohung gegen eine Kirche in Bölitz-Ehrenberg ist ein Tatverdächtiger am Sonntag in eine Psychiatrie gebracht worden. Der Vorfall löste am Wochenende einen Großeinsatz der Polizei aus.

