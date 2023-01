﻿Die Schriftstellerin und der Alkohol: „Für mich selbst war ich ganz unten“

Leipzig. Die Flasche Wein am Abend gehörte über die Jahre immer häufiger zu ihrem Alltag. Zwischendurch ließ Christine Koschmieder den Alkohol auch mal weg – für zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat. Um sich selbst zu beweisen: „Ich habe kein Problem, ich kann so weitermachen.“ Doch tief in sich drin spürte sie, dass ihre Unzufriedenheit mit dem Leben auch mit dem Alkohol zu tun hatte.

„Für mich selbst war ich ganz unten“

Vor zwei Jahren machte die Leipziger Autorin, Literaturagentin, Übersetzerin schließlich eine klare Ansage: „Ich bin alkoholabhängig.“ Freunde und sogar ihre drei Kinder fielen aus allen Wolken: Was, du doch nicht, da gibt’s doch ganz andere...! Das lag wohl daran, dass die heute 50-Jährige nicht das typische Bild einer Alkoholikerin abgab. Als Alleinerziehende und Selbstständige führte sie zwangsläufig einen sehr durchgetakteten, kontrollierten Tagesablauf. Hochprozentiges trank sie nicht, erlitt auch keine Abstürze. „Für die Öffentlichkeit war ich weit davon entfernt, aber für mich selbst war ich bereits ganz unten“, erzählt sie.

Suchtklinik – die beste Zeit ihres Lebens

Die Wende kam vor zwei Jahren, als Christine Koschmieder eigentlich eine psychosomatische Reha beantragen wollte und als Risikofaktor den Alkohol angab. Da schrillten bei den offiziellen Stellen alle Alarmglocken, nun wurde ihre Sucht als solche benannt. Die Leipzigerin trat nicht die Reise in eine Rehaklinik an, sondern in eine Suchtklinik bei Neuruppin. Für dreieinhalb Monate. „Das war die beste Zeit meines Lebens“, sagt sie heute. „Die Suchtklinik war für mich ein sicherer Ort. Ich musste keinen schönen Schein wahren, alle Leute hatten das gleiche Problem und alle Therapeuten wussten Bescheid. Das war ein Ort, an dem sich jemand um mich kümmerte.“

Sie hatte ihre Gefühle stets mit Alkohol betäubt

In Lindow wurde aufgearbeitet, was Christine Koschmieder zum Alkohol geführt hatte: Mit dem Griff zur Weinflasche „wollte ich bestimmte Dinge in meinem Kopf taub kriegen“, bekennt die Romanautorin heute. Überforderung, Traurigkeit, Schmerz, Wut – all diese Gefühle hatte sie betäubt. Ihre Eltern waren beide Alkoholiker, die Tochter hatte immer das Gefühl, sie sei nicht gut genug und müsse perfekt sein, um Anerkennung zu bekommen. Ihren geliebten Mann verlor sie mit nur 31 Jahren, er starb an Krebs – auch das war eine tiefe Krise.

Bewunderung von außen, Selbsthass im Inneren

Ihre Freunde sahen an ihr ganz andere Dinge: Dass sie drei Kinder alleine großzog, zwei Romane veröffentlicht hatte, im Literaturbetrieb angesehen war. Während die anderen sie bewunderten, („Du bist so toll, wie schaffst du das?“) empfand Christine Koschmieder Selbsthass auf alles, was sie nicht perfekt hinkriegte. „Es gelang mir nicht, in Beziehungen wirklich da zu sein. Auch als Mutter war ich nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte.“

Alkoholabhängig – offener Umgang mit der Sucht

Schriftstellerin Christine Koschmieder hat sich vor zwei Jahren ihrer Alkoholsucht gestellt. © Quelle: Andre Kempner

Mit dem Alkohol deckte sie ihre Probleme zu, die Unzufriedenheit mit ihrem Leben aber blieb. In der Suchtklinik lernte sie, ihre Ansprüche zu verkleinern, es nicht mehr allen recht machen zu wollen, weniger präsent zu sein. Parallel dazu schrieb sie auf, was sie bei der Suchtentwöhnung erlebte. Der Roman „Dry“ ist ein biografischer Roman. Seit er im August 2022 erschien, ist die Resonanz riesig. Christine Koschmieder wird zu Lesungen und Veranstaltungen eingeladen, wird interviewt und befragt, viele Leserinnen und Leser bedanken sich bei ihr – und fühlen sich vielleicht ermutigt, sich mit eigenen Problemen und Süchten auseinanderzusetzen.

Dry January – Anlass zum Nachdenken über Abhängigkeit

Wenn die Inhaberin einer Literatur-Agentur früher Bekannte traf, wurde immer etwas getrunken. Heute verabredet sie sich eher zum Spazierengehen oder zum Teetrinken. Die Beziehungen zum Freundeskreis und auch zu den eigenen Kindern haben sich verändert: „Wenn man miteinander lacht, entsteht eine ganz andere Nähe als trunkene Nähe. Das ist ein großer Gewinn.“ Gesundheits-Aktionen wie den „Dry January“ – den Alkoholverzicht zum Start ins neue Jahr – hat die Leipzigerin früher belächelt. Heute sieht sie darin eine Chance und den Anstoß, dass Menschen sich mit dem eigenen Alkoholgebrauch auseinandersetzen. „Wenn man permanent an den Tag denkt, an dem man wieder trinken kann, dann hat das etwas Zwanghaftes und ist ein Zeichen für Abhängigkeit“, weiß sie. Menschen mit Suchtproblem benötigten meist professionelle Hilfe, ein „trockener“ Monat sei dann Selbstbetrug und reiche nicht aus.