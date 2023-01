﻿Teurer als Benzin: Preise für E-Auto-Strom in Sachsen stark gestiegen

Energieversorger in Leipzig, Chemnitz und Dresden haben zum 1. Januar ihre Tarife an den Ladesäulen deutlich erhöht. Weil der Staat zugleich seine Zuschüsse kürzt, sind Elektrofahrzeuge für die Halter jetzt insgesamt oft wieder teurer als Verbrenner.

Leipzig. Gut für die Umwelt – aber auch für den Geldbeutel? Zum Jahresanfang 2023 erhöhen viele Energieversorger ihre Preise für Autostrom drastisch. Die Batterie eines Elektroflitzers an einer öffentlichen Ladesäule zu füllen, kostet nun immer öfter gleich viel oder sogar mehr als das Tanken mit Benzin oder Diesel. Zum Beispiel verlangt Deutschlands größter Schnellladenetz-Betreiber EnBW ab 17. Januar von allen Kunden, die keine monatliche Grundgebühr bezahlen wollen, einheitlich 61 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Damit kostet eine Stromladung für 100 Kilometer Fahrstrecke im Mittel 13,18 Euro.

Preisspanne hat viele Faktoren

Der genaue Wert hängt natürlich von vielen Faktoren ab. So spielen Fahrweise, Außentemperaturen und vor allem die Bauart des Elektrofahrzeugs eine wichtige Rolle. Laut jüngster Praxistests des ADAC liegt der durchschnittliche Verbrauch reiner Stromer bei 21,6 kWh auf 100 Kilometer. Dabei gibt es eine große Spanne, die von 16,7 kWh (Hyundai Kona) bis 30,9 kWh (Mercedes EQV) reicht. Demnach liegen die Kosten für diese Fahrstrecke mit einer EnBW-Schnellladung ab 17. Januar zwischen 10,19 und 18,85 Euro.

Für herkömmliche Benzinmotoren beträgt der Durchschnittsverbrauch 7,7 Liter auf 100 Kilometer. Diesen Dienstag um die Mittagszeit konnte man an Leipzigs Tankstellen den Liter Super E10 für 1,68 Euro erwerben, hochgerechnet auf die gleiche Fahrstrecke ergab das Benzinkosten von 12,94 Euro. Es waren also 24 Cent weniger als der neue Strompreis von 13,18 Euro an den EnBW-Stationen, die freilich oft an Autobahnen oder Schnellstraßen zu finden sind. An Autobahnen kostet Benzin oder Diesel ebenfalls meist etwas mehr. Diesel gab es am Dienstag-Mittag in Leipzig für 1,84 Euro pro Liter, was bei sieben Liter Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer 12,88 Euro entsprechen würde.

Ökostrom oftmals teurer als Kraftstoff

Die stichprobenartigen Berechnungen zeigen, dass der Ökostrom an den Ladesäulen für die Autofahrerinnen und Autofahrer nun etwa gleich teuer wie fossiler Treibstoff ist. Das gilt auch bei den regionalen Anbietern in Sachsen, die ihre Preise für den Autostrom bereits zum 1. Januar 2023 deutlich angehoben haben. So verlangen die Leipziger Stadtwerke an ihren Standard-Ladesäulen (AC) statt bisher 43 nun 58 Cent pro kWh. An den Schnell-Ladesäulen (DC) ist der Preis soeben von 53 auf 68 Cent gestiegen.

Umgerechnet auf 100 Kilometer bedeutet das Durchschnittskosten von 12,53 Euro beziehungsweise 14,69 Euro beim schnellen Laden. Jedoch bietet das kommunale Unternehmen für Kunden, die auch anderweitig Energie (wie Fernwärme, Gas, Haushaltsstrom) von den Stadtwerken beziehen, einen Vorteilspreis an den Säulen. Der stieg am 1. Januar von 34 auf 49 Cent im AC-Bereich sowie von 44 auf 59 Cent pro kWh für Schnelllader.

Erhöhungen auch in Dresden und Chemnitz

Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl verwies zur Begründung auf die bereits seit dem vergangenen Jahr stark gestiegenen Beschaffungskosten. An öffentlichen Ladepunkten – allein die Stadtwerke betreiben rund 500 in Leipzig – greife die Strompreisbremse des Bundes nicht. Anders verhalte es sich an der heimischen Wallbox, wo die Bremse Einsparungen bringen könne.

Gleichfalls zum Jahreswechsel hat die Sachsenenergie in Dresden (390 Ladepunkte im Stadtgebiet) für Kunden ohne monatliche Grundgebühr die Kosten an den AC-Säulen auf 45 Cent pro kWh erhöht, für Schnellladungen auf 50 Cent. Zuvor kosteten beide Tarife einheitlich 39 Cent, so Sprecherin Nora Weinhold. Beim Chemnitzer Versorger Eins verteuerte sich zum 1. Januar das AC-Laden auf 52,10 Cent, das Schnellladen auf 61,62 Cent pro kWh. Der auch in vielen Kleinstädten vertretene Regionalversorger EnviaM verlangt nun 49 Cent beim Normalladen sowie 59 Cent beim Schnellladen.

Experte Dudenhöffer: „Politik hat Fehler gemacht“

Ende Oktober 2022 konnte der ADAC nach einem großen Kostenvergleich noch verkünden, dass die Anschaffung eines reinen Batterieautos oder Plug-in-Hybriden in der Gesamtrechnung meist – aber nicht bei jedem Modell – finanziell günstiger ist, als der Kauf eines Autos mit Verbrennermotor. Doch das ändere sich gerade wieder, sagt nicht nur der renommierte Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer.

Inzwischen seien die Preise für Benzin und Diesel spürbar gefallen. Vor allem habe die Bundesregierung zum 1. Januar 2023 die Zuschüsse für den Kauf reiner Elektroautos auf maximal 6750 Euro gekürzt, für die beliebten Plug-in-Hybriden ganz gestrichen. „Damit kommen gerade die Klein- und Kompaktfahrzeuge in deutliche Preisnachteile gegenüber dem Benziner“, erklärt der Professor. Nach Berechnungen seines Instituts dürften 2023 die Neuzulassungen bei den umweltfreundlichen E-Autos im Inland um ein Drittel sinken, 2024 wegen weiterer Kürzungen noch stärker zurückgehen. „Da hat die Politik einen Fehler gemacht.“