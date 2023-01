﻿Leipziger über teures Aufladen bei E-Autos: „Da lohnt sich das Stromtanken kaum noch“

Leipzig. Viele Leipziger stöhnen über höhere Kosten beim Laden von Elektroautos. Auch Ingenieur Jens Kopperschläger aus Engelsdorf ist aufgefallen, dass sich die Preise an den öffentlichen Säulen der Stadtwerke am 1. Januar 2023 deutlich verteuert haben. „Als Vorteilskunde wird es für mich jetzt 44 Prozent teurer – da lohnt sich das Stromtanken kaum noch“, sagt er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich haben die Leipziger Stadtwerke – wie die meisten anderen Energieversorger in Sachsen auch – ihre Tarife für den Autostrom zum Jahreswechsel erhöht. Laut dem Preisblatt auf der Website des kommunalen Unternehmens werden pro Kilowattstunde (kWh) an den AC-Standard-Ladesäulen statt bisher 43 nun 58 Cent abgerechnet. Der sogenannte Vorteilspreis für Kunden wie Kopperschläger, die auch anderweitig Energie von dem kommunalen Unternehmen beziehen, stieg um 44 Prozent von 34 auf 49 Cent.

Mehrkosten von 3,24 Euro auf 100 Kilometer

An den DC-Schnell-Ladesäulen der Stadtwerke legte der Vorteilspreis von 44 auf 59 Cent pro kWh zu, der normale Preis von 53 auf 68 Cent. Unterm Strich ging es also überall um 15 Cent pro kWh hinauf, was beim durchschnittlichen Verbrauch von E-Autos auf einer Strecke von 100 Kilometern zusätzliche Kosten von 3,24 Euro bedeutet. Kopperschläger hatte sich im Frühjahr 2022 eine Mercedes-A-Klasse als Plug-in-Hybrid gekauft. „Die schafft etwa 70 Kilometer rein elektrisch, was mir meist reicht. Ich fahre zu etwa 60 Prozent elektrisch, den Rest mit Benzin.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Bei einer Schnellladung in der Stadtwerke-Station am nahe gelegenen Paunsdorf Center ergebe sich jetzt kein Unterschied mehr zu den Benzinkosten, hat der Ingenieur festgestellt. Beim langsamen AC-Laden lohne die finanzielle Ersparnis den Aufwand kaum noch, zumal der Ladepunkt (tagsüber von 8 bis 20 Uhr) nach vier Stunden wieder geräumt werden muss, um keine Zusatzgebühr von 5 Euro für jede weitere angefangene Stunde bezahlen zu müssen.

Dennoch wolle er weiterhin zuerst elektrisch fahren, sagt Kopperschläger. "Wir haben ein Eigenheim mit Carport, wo das Laden kein Problem ist." Die Masse der Leipziger wohne jedoch in großen Mehrfamilienhäusern, die keine Tiefgarage mit Wallboxen haben. Hier müsse die Stadt erschwingliche Alternativen anbieten, um ihre Klimaziele zu erreichen. "Schließlich stellen auch die großen Leipziger Automobilwerke ihre Produktion gerade auf Elektroantriebe und Batterien um", gibt Kopperschläger zu Bedenken.

An der Wallbox gilt die Strompreisbremse

Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl erklärt, dass die Beschaffungskosten des Energieversorgers bereits im vergangenen Jahr stark gestiegen seien. Die Differenz müsse das kommunale Unternehmen auch beim Autostrom weiterreichen, wo die neue Strompreisbremse des Bundes nicht gelte. 2022 sei die verbrauchte Strommenge an den rund 500 Ladepunkten der Stadtwerke um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dabei hatten die Stadtwerke das Strom-Zapfen überhaupt erst am 16. März 2021 kostenpflichtig gemacht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Lädt ein Kunde über seine Wallbox zu Hause – also über seinen Hausanschluss –, dann profitiert er von der Strompreisbremse“, erläutert der Sprecher. Für grob überschlagen 80 Prozent des Gesamtverbrauchs von 2021 würden dann nur 40 Cent pro kWh fällig – statt der nun 49 Cent beim separaten Autostrom-Anschluss für Mehrfamilienhäuser („L-Strom.charge“) oder der nun 51,55 Cent in der normalen Grundversorgung für Haushalte („L-Strom.basis“).

Experte sieht Stromer „im Rückwärtsgang“

Freilich nützt die Bremse in der Praxis nur den Familien oder Singles etwas, die ihren Elektroflitzer schon vor dem Jahr 2022 angeschafft hatten, sagt Experte Ferdinand Dudenhöffer. Der "deutsche Autopapst" plädiert massiv für einen höheren Stromer-Anteil auf den Straßen, weil solche Modelle umweltschonender und energieeffizienter seien als Verbrenner-Fahrzeuge.

Jedoch sehe er die Elektroautos nun erstmal „im Rückwärtsgang“. Steigende Strompreise und die Kappung der staatlichen Kaufzuschüsse ab Januar 2023 würden dazu führen, dass die Zulassungsrekorde von 2022 (mit 39,4 Prozent Marktanteil im November) zeitnah nicht annähernd wieder erreicht werden. Erst 2025 sei eine Trendumkehr möglich, so Dudenhöffer. Denn dann habe die Batterieproduktion in Deutschland so große Fortschritte gemacht, dass dies zu deutlich sinkenden Preisen für E-Autos führen könne. Die Batterien würden 40 Prozent des Kaufpreises eines Neuwagens bestimmen.