﻿E-Flotte im Carsharing: Leipzig steht auf der Bremse

Ladeinfrastruktur als Problem

In Hamburg ist Carsharing bald zu 80 Prozent elektrisch. Auch in Leipzig will der führende Anbieter Teilauto mehr Elektro-Modelle in seine Flotte aufnehmen. Doch es hapert nach wie vor an Ladestationen. Von einer Quote wie in Hamburg hält die Stadt nichts.