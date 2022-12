﻿Ein Jahr E-Roller in Leipzig: Warum die Verkehrswende auch hier auf sich warten lässt

Leipzig feiert Chanukka: Tägliches Kerzenanzünden in der Gottschedstraße

Das jüdische Chanukka-Fest hat am Sonntag begonnen. In Leipzig wird bis zum 25. Dezember täglich eine Kerze am Chanukka-Leuchter an der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge in der Gottschedstraße entzündet.